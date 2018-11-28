ЕЦУС, ты – космос

Журналисты часто сравнивают ЕЦУС «МегаФона» то со звездным крейсером, то с центром управления полетами. Эти аналогии не случайны, и дело не только в футуристических интерьерах (особенно гостей поражает видео-стена, где отражается информация о работе сети по всей России): масштабы работы центра тоже «космические». 25 ноября ЕЦУС отмечает свой день рождения. Вспомним, с чего начинался этот проект и каких результатов удалось добиться подразделению «МегаФона».

Один за всех

С ростом «МегаФона», освоением новых территорий и присоединением региональных операторов сеть компании превращалась в гигантский «организм», обеспечивать бесперебойную работу которого приходилось нескольким десяткам подразделений. В каждом филиале были свои традиции и нормативы, и становилось все очевиднее, что это не самый эффективный путь. Выходом было создание единого центра управления, что позволило бы сконцентрировать лучшие компетенции технических специалистов, более быстро внедрять новые сервисы, контролировать работоспособность сети на всей территории страны по общим стандартам, решать возникающие проблемы за меньшее время и повышать надежность и качество услуг.

К 2015 году Единый центр управления сетью (ЕЦУС) был создан. Две его главные площадки – «Восток» и «Запад» – расположились в Самаре и Петербурге, третья небольшая часть – в Москве. Так было сделано для надежности: площадки в Питере и Самаре взаимозаменяемы и в случае необходимости могут принять на себя контроль над сетью по всей стране. Занимает такое переключение всего 15 минут.

В Петербург и Самару съехались лучшие специалисты из всех регионов страны. В центре работают и те инженеры, которые, собственно, начинали строить в разных регионах сеть, выросшую до сегодняшних масштабов. В итоге получилось так, что ЕЦУС собрал суперпрофессионалов телеком-отрасли.

- На первый взгляд, мониторинг – задача не самая сложная, – рассказывает Елена Серегина, директор по управлению сервисами ЕЦУС. – Но если речь идет о мониторинге инфраструктуры крупного оператора связи, то это круглосуточное наблюдение за сотнями тысяч объектов и сервисов. Требуется понимание того, как все элементы сети связаны между собой, как устроены сервисы и как та или иная поломка будет воспринята абонентами. А абоненты становятся все более требовательными к качеству услуг. Поэтому задача первой линии ЕЦУС – максимально быстро отреагировать на аномальное поведение сети или жалобы абонентов, определить место неисправности и очень быстро устранить проблему самим или привлечь профильных экспертов и «полевых» инженеров. А дежурные эксперты второй и третьей линии всегда на связи.

ЕЦУС «МегаФона» – единственный среди аналогичных центров других операторов, где осуществляется мониторинг и управление всеми доменами инфраструктуры: сети и сервисов мобильной и фиксированной связи, ИТ-инфраструктуры, билинговых систем, VAS-сервисов, корпоративных систем и в перспективе – сервисов цифровых инноваций. ЕЦУС осуществляет техническую поддержку клиентов массового рынка и корпоративного сегмента. Действительно, один за всех!

В Петербург и Самару съехались лучшие специалисты из всех регионов страны.

Космические цифры

- Каждый день мы получаем огромное количество сообщений о работе сети – до 17 миллионов, – рассказывает директор по эксплуатации сети ПАО «МегаФон» Павел Белесов. – Естественно, подавляющее большинство из них анализируется автоматически. Но инженерам все равно нужно нести «боевое дежурство» в режиме 24-7-365. Зонтичные системы, которые мы используем, позволяет прямо из зала ЕЦУС ликвидировать инциденты, даже если они произошли на другом конце страны. Например, при повреждении оптоволоконной трассы трафик направляется по другому маршруту. И в то время, пока бригада в регионе ликвидирует аварию, абоненты вообще не ощущают, что в работе сети что-то изменилось.

Надо отметить, что с появлением ЕЦУС эффективность контроля повысилась весьма существенно: так, скорость локализации проблем в сети увеличилась на 60%. А ведь речь о крупнейшей инфраструктуре в стране, одних базовых станций у «МегаФона» более 216 тысяч. А еще есть ВОЛС, коммутаторы, сервисные платформы – более 600 тысяч элементов!

Самый мобильный Мундиаль

Каждый день инженеры ЕЦУС на боевом посту. Но бывают периоды, когда следить за работой оборудования нужно особенно пристально, потому что «МегаФон» предоставляет свои услуги на очень важных мероприятиях. В такие периоды нагрузка на сеть и персонал вырастает многократно. Так было в этом году, когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу. На стадионах, где проходили матчи Мундиаля, абоненты «МегаФона» и иностранные гости сети оператора составляли от 30 до 60 процентов всех болельщиков. Не меньше их было в фан-зонах. Звонили и выходили в интернет они так активно, что ЧМ-2018 стал самым мобильным в истории: более 34 млн минут разговоров, свыше 500 Тб трафика, показатель SLA – рекордные 99,99%! Сеть «МегаФона» успешно справилась – в том числе потому, что за мониторинг и работу сети отвечали инженеры ЕЦУС.

Впереди еще много интересного!

«Космический корабль» ЕЦУС пять лет в полете. Системы работают, процессы выстроены, работа идет. Но самое интересное – впереди: компании предстоит переход от Единого центра управления сетью (NOC, network operations center) к Единому центру управления сервисами (SOC – service operations center). Разница в названии небольшая, но потребует кардинального изменения подхода к созданию сервисов, обеспечению их надежности. Современный рынок телекоммуникаций диктует свои правила: в условиях новых цифровых реалий продолжит полет тот, кто сможет измениться, не потеряв накопленный потенциал. ЕЦУС к этому готов! А еще рядом с ЕЦУС на площадках Санкт-Петербурга, Самары и Москвы располагается новое федеральное подразделение развития сети – GDC (global delivery center). Эксперты эксплуатации и развития смогут в единых командах работать над проектами и реализацией суперсовременных услуг.