2018-11-28T14:42:44+03:00
Происшествия

В Петербурге иномарка вспыхнула после ДТП на Светлановском проспекте

На покрытой снегом дороге водитель не справился с управлением и пробил разделительный забор
Петр КИБЕР
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В Петербурге иномарка вспыхнула после ДТП на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге иномарка вспыхнула после ДТП на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today
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Снег, который второй день падает с неба на дороги Санкт-Петербурга, стал причиной нескольких аварий. Одна из них произошла на Светлановском проспекте. Около часа дня 28 ноября иномарка пробила разделительное ограждение и повисла на бордюре.

- Машина «разложилась» напротив салона Мерседес, - сообщают очевидцы в группе «ДТп и ЧП Санкт-Петербург.

От удара у «Ниссана» вспыхнула передняя часть. Автомобиль бросились тушить остановившиеся водители. Они же помогли и шоферу разбитого автомобиля. По счастью, огонь удалось сбить, и иномарка не сгорела полностью, как бывает зачастую.

ДТП на Светлановском проспекте в Петербурге. Иномарка загорелась после того, как влетела в отбойник.

Позднее на место ДТП прибыли пожарные, которые профессионально довершили борьбу с огнем, а также медики, забравшие пострадавшего водителя. Теперь в аварии будут разбираться дознаватели ГИБДД, которые и определят, что стало причиной инцидента.

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