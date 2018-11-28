2018-11-28T18:30:52+03:00
Общество

Умерла 103-летняя блокадница Ленинграда Антонина Макарычева

Петербурженка не дожила до своего 104-летия два месяца
Анжелика ЗАУЭР
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Антонина Макарычева умерла в возрасте 103 года.Антонина Макарычева умерла в возрасте 103 года.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге умерла блокадница. Антонине Макарычевой было 103 года и она не дожила до очередного дня рождения всего пару месяцев. 27 января - в день снятия блокады Ленинграда - ей исполнилось бы 104 года.

Родные вспоминают, что Антонина Макарычева была очень светлым и дружелюбным человеком и жила ради других. Даже после того, как ей исполнилось 100 лет и здоровье стало подводить, она с радостью принимала у себя гостей.

– Фактически она работала до 90 лет, – рассказывает ее племянница Елена Бодунова. – После выхода на пенсию занималась общественными делами в Совете ветеранов. И вплоть до прошлого года, вы будете смеяться, она мне делала уколы. Уже ничего не видела, была практически слепая, ставила на ощупь. И у нее получалось лучше, чем у наших мастеров в поликлинике.

Вся жизнь в работе

В детстве родители часто брали с собой на работу маленькую Антонину. Девочка видела, как мама была «прислугой в людях», а отец – на службе в Управлении речного хозяйства. С четырнадцати лет она зарабатывала сама, до войны трудилась на обувной фабрике «Победа».

С приходом войны, девушку, как и остальных трудоспособных женщин, вызвали копать окопы. А всего через месяц выдали повестку на работу в лазарет на ул. Дзержинского. Там, в здании бывшей школы, с сентября 1941 года она помогала раненым. Во время воздушной тревоги 26-летняя Антонина переносила больных в подвал, а потом поднимала обратно.

В один из дней Антонина Макарычева была ранена. Попавший в здание снаряд выбил из стен кирпичи и доски. Но все продолжили работу.

Блокадница повидала много горя, страха и смерти. Но не сдавалась и до последнего продолжала спасать людей. Без света, лекарств и стерильных бинтов военные медики работали без остановки.

– Когда ей задавали вопрос, как справилась с ужасами войны, то она отвечала, что всю жизнь работала, – рассказывает Елена Бодунова. – А я думаю, что Антонина Ивановна просто всегда все делала правильно. Это было заметно, когда мы уже жили вместе. И меня всегда это поражало.

После войны блокадница продолжила лечить людей и устроилась в Военно-медицинскую академию. Трудилась до конца, накопила без малого сорок лет стажа и только потом ушла на пенсию. Но и здесь привычка взяла верх. Блокадница не только занималась общественной деятельностью, но и работала в комнатах здоровья при поликлиниках, то есть оставалась в профессии столько, сколько могла.

Антонина Макарычева (крайняя справа) после войны осталась работать в медицине. Фото: Тимур ХАНОВ

Антонина Макарычева (крайняя справа) после войны осталась работать в медицине.Фото: Тимур ХАНОВ

Сейчас племянница Антонины Ивановны готовится к похоронам. В этом ей помогает Военно-медицинская академия, которая никогда не забывала бывшую медработницу. А ее сотрудники порой заходили к пенсионерке в гости.

За 103 года женщина спасла и вдохновила множество людей. Жизнь ее была сложной, но даже самые большие потери, такие как смерть матери на войне, не заставили ее остановиться. И друзья сегодня делают все, чтобы рассказать об этом удивительном человеке.

– До последнего дня своей жизни она все помнила, все понимала, – сообщает подруга Надежда Орлова. – Очень хотелось бы о ней всем сообщить, ведь ее многие знали.

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