Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 определили лучшие проекты в конкурсе социальных предпринимателей

Музеи и театры для детей с ментальными нарушениями, приложения для неслышащих ребятишек, занятия, на которых с малых лет обучают оказывать первую помощь. Важные для общества проекты представили бизнесмены на финале конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». Пять лучших проектов получили гранты в размере 1,2 миллиона рублей. На эти деньги стартаперы будут реализовывать инновационные идеи, которые меняют жизни детей к лучшему.

В 2018 году на конкурс фонда «Навстречу переменам» заявки отправили 298 участников из 64 регионов страны. До финала добрались только 10. Все эти предприниматели будут работать над своими проектами по программе профессионального развития «Инкубатор». А пять лучших получили финансовую помощь.

– Поскольку грант целевой, он должен пойти на реализацию именно той бизнес-идеи, которую выбрало жюри. Возвращать денежные средства социальные предприниматели не должны. Необходимо отчитываться о том, как они их потратили. Средства могут пойти как на оперативные затраты, так и на капитальные, – рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, один из членов жюри конкурса и председатель попечительского совета фонда «Навстречу переменам».

Компания Tele2 поддерживает фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. Фото предоставлено Tele2

Социальные идеи финалистов этого года действительно впечатляют. Так, Ирина Белозерова из Архангельска стала победительницей проектом под названием «Нейроворсинки». Она боролась за бизнес-идею по выпуску специальной продукции из натуральных шерсти и шелка для недоношенных детей.

Елена и Павел Максимовы из Тулы получили 1,2 миллиона рублей на развитие проекта «В тишине» - образовательные курсы для подготовки детей с нарушениями слуха к ЕГЭ. Алексей Соколов из Новосибирска вошел в пятерку сильнейших с проектом «Жестовый код». Он мечтает разработать мобильное приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Александра Фешина из Москвы представила программу развития своего фонда «Свет в руках», который помогает родителям, потерявшим ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы жизни малыша. Юрий Мосенжник из деревни Шутово Псковской области, отец ребенка с аутизмом, представил проект «РасСВЕТ» по развитию своей базы отдыха и ретрит-центра для семей с особыми детьми. Кстати, именно эту идею отметил Сергей Эмдин.

В программе «Инкубатор» все десять финалистов получат поддержку от наставников проекта и партнеров фонда в течение будущего года. Фото предоставлено Tele2

– Мне очень понравился проект с домом отдыха. Маленький, но конкретный и очень понятный. С хорошим бизнес-планом и четким пониманием, откуда будут браться деньги, и на что будут направлены инвестиции, – рассказал генеральный директор Tele2.

В программе «Инкубатор» все десять финалистов получат поддержку от наставников проекта и партнеров фонда в течение будущего года.

– Мы вместе с коллегами доводим проекты до ума в нашем «Инкубаторе». Ведь задача конкурса «Навстречу переменам» не просто дать деньги на хорошую идею, которая сможет решить проблему. Мы хотим, чтобы от каждого рубля был максимальный долгосрочный эффект, чтобы было решено максимальное количество социальных проблем. Именно для этого и нужно создать бизнес, который будет существовать долгое время и будет самоокупаемым, – отметил Сергей Эмдин.

Компания Tele2 поддерживает фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. И за время существования конкурса воплощенные бизнес-идеи изменили жизнь более 330 тысяч детей и подростков к лучшему.