«Wonderful Day» с BrainStorm в А2 29 ноября 2018 года

Музыканты уже третий раз выступят на площадке А2 GREEN CONCERT и сейчас вовсю готовятся к главному концерту осени. Как и в случае с презентацией предыдущего альбома, питерский концерт «Wonderful Day» станет адаптированной версией рижского шоу, которым BrainStorm летом этого года побили рекорд посещаемости своих домашних концертов, собрав в Межапарке больше 60 000 зрителей

Музыканты BrainStorm:

- Сама визуальная концепция тура пошла от английской версии названия нового альбома "Про того парня, что бьет в жестяной барабан" (About the boy who plays the tin drum). Это отсылка к роману Гюнтера Грасса "Жестяной барабан" о маленьком мальчике, который отказывался расти в знак протеста против обывательской жизни взрослых и каждый раз, когда он был не согласен или возмущен происходящим – он бил в барабан. Мы, как “пробудившиеся от лирического сна” рокеры, тоже готовы погреметь в барабаны и как следует встряхнуть аудиторию, задремавшую было под наши романтические треки! Отличный настрой на тур! Ощущаем себя как бременские музыканты, 2018 года. Кстати, в части программы использована цирковая эстетика, пролог к которой мы можем уже видеть в нашем самом "свежем" клипе "Контакты".

Мощный экран необычной круглой формы, созданный по аналогии с формой барабанов, невероятная световая программа и совершенно особый кинематографичный видео-ряд, созданный с участием самых музыкантов BrainStorm специально к туру и ставший тонким драматургическим дополнением к основной линии концепции тура – все это зрители увидят 29 ноября на питерской презентации альбома «Wonderful Day» в А2 GREEN CONCERT!