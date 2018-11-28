В 2019 году МРОТ в Петербурге увеличится на тысячу рублей

В следующем году размер минимальной заработной платы в Петербурге поднимут на тысячу рублей. Увеличится она на 6 процентов и составит 18 тысяч рублей.

- Это самый высокий показатель в России после Москвы - там минимум составляет 18 тысяч 781 рубль. Петербургская «минималка» почти в 1,6 раза выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный минимум в Северной столице, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Региональное соглашение между Правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов (ЛФП) и Союзом промышленников и предпринимателей (СПП) Северной столицы уже подписано. Для этого на площадке «Экспофорума» 28 ноября встретились врио главы города Александр Беглов, президент СПП Александр Турчак и председатель ЛФП Владимир Дербин.

Врио губернатора Северной столицы отметил, что возможность повысить минимальную зарплату петербуржцев у города появилась за счет оптимизации бюджета на следующий год. В частности, с помощью поправок, которые внесли ко второму чтению. Александр Беглов также добавил, что петербуржцам сегодня необходимо вкладывать больше средств в инновационные проекты. А производительность труда повысить должны помочь высокотехнологичные рабочие места. Кроме повышения МРОТ, также в Петербурге установили тарифную ставку для работника первого разряда: определили, что она не должна быть ниже 13 500 рублей.

По сути от нового МРОТ в жизни петербуржцев изменится немногое. Но от этого показателя зависит расчет множества выплат. Таких как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и других социальных выплат, размер которых привязан к показателю МРОТ.

- Почему повысили МРОТ: потому что однозначно в следующем году будет инфляция. К ней готовятся и на ее размер увеличивают. Плюс в целом ожидается подорожание услуг, коммунальных платежей, - рассказал «КП-Петербург» профессор РАНХиГС, эксперт в области региональной экономики Сергей Раевский. - Фактически прожить-то на эту сумму можно, но норматив, который заложен в МРОТ, не дотягивает до рациональных норм потребления, которые давно уже определены.