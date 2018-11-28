2018-11-28T19:19:58+03:00
Экономика

В 2019 году МРОТ в Петербурге увеличится на тысячу рублей

Минимальная зарплата для жителей Северной столицы составит 18 тысяч рублей
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
МРОТ в 2019 году в Петербурге составит 18 тысяч рублей.МРОТ в 2019 году в Петербурге составит 18 тысяч рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В следующем году размер минимальной заработной платы в Петербурге поднимут на тысячу рублей. Увеличится она на 6 процентов и составит 18 тысяч рублей.

- Это самый высокий показатель в России после Москвы - там минимум составляет 18 тысяч 781 рубль. Петербургская «минималка» почти в 1,6 раза выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора раза больше, чем прожиточный минимум в Северной столице, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Региональное соглашение между Правительством города, Ленинградской федерацией профсоюзов (ЛФП) и Союзом промышленников и предпринимателей (СПП) Северной столицы уже подписано. Для этого на площадке «Экспофорума» 28 ноября встретились врио главы города Александр Беглов, президент СПП Александр Турчак и председатель ЛФП Владимир Дербин.

Врио губернатора Северной столицы отметил, что возможность повысить минимальную зарплату петербуржцев у города появилась за счет оптимизации бюджета на следующий год. В частности, с помощью поправок, которые внесли ко второму чтению. Александр Беглов также добавил, что петербуржцам сегодня необходимо вкладывать больше средств в инновационные проекты. А производительность труда повысить должны помочь высокотехнологичные рабочие места. Кроме повышения МРОТ, также в Петербурге установили тарифную ставку для работника первого разряда: определили, что она не должна быть ниже 13 500 рублей.

По сути от нового МРОТ в жизни петербуржцев изменится немногое. Но от этого показателя зависит расчет множества выплат. Таких как пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и других социальных выплат, размер которых привязан к показателю МРОТ.

- Почему повысили МРОТ: потому что однозначно в следующем году будет инфляция. К ней готовятся и на ее размер увеличивают. Плюс в целом ожидается подорожание услуг, коммунальных платежей, - рассказал «КП-Петербург» профессор РАНХиГС, эксперт в области региональной экономики Сергей Раевский. - Фактически прожить-то на эту сумму можно, но норматив, который заложен в МРОТ, не дотягивает до рациональных норм потребления, которые давно уже определены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хотела учиться за границей, но уехала в село: 24-летняя девушка-сыровар из Самары вошла в тройку лучших предпринимателей России
Анастасия Денисова училась на художника, но ради отца переехала в деревню, занялась молочным животноводством и в 24 года готова конкурировать с крупными брендами
Новости 24
Кипяток из прорванной трубы затопил автомобили в Купчино
За убийство возлюбленной житель Ленобласти предстанет перед судом
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасилованиях в парке Сосновка
Новая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе Петербурга
Город техно-будущего: «Роснано» привнесет инновации в Петербург
Петербургские депутаты предлагают увеличить шрифт срока годности на товарах
Дворник-инвалид больше года развращал 12-летнюю дочь в Петербурге
Минимальная зарплата петербуржцев в 2019 году вырастет на тысячу рублей
BMW сбил коляску с младенцем в Петербурге
Петербургские депутаты предложили прекратить плодить «алкогольных» миллиардеров
От Земли до неба: сколько длина линий Петербургского метро
Крупный пожар в Парголово: загорелся частный дом
На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов
На Дыбенко трамвай сошел с рельсов и запер на кольце с десяток других вагонов
Депутаты запретили вешать гамаки и сушить белье в парках и садах Петербурга
Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон