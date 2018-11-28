В Петербурге артиста обвинили в кровавой расправе над двумя жертвами по сценарию фильмов из 90-х

Бандитская романтика лихих 90-х будоражит умы многих, заставших те времена. Так, ностальгируя по былому, 44-летний петербургский адвокат и решил снять кино про ушедшую криминальную эпоху. В кинокартине создатель и сам сыграл одну из главных ролей. Но актер настолько проникся атмосферой лихого десятилетия, что перенес бандитские 90-е не только в кино, но и в настоящую жизнь. Нужно отобрать у бизнесмена 10 миллионов и нанять киллера? Не проблема: свет, камера, мотор!

«ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ»

«В 90-х годах - были свои плюсы. Все должны были жить по понятиям, то есть должны были соблюдать договоренности и отвечать за свой базар. А сейчас - полный бардак: слово дают, слово берут. В лучшем случае встречаются в суде. Фраерство сплошное. Позабыли, что такое предъява...». И нет, это цитата не отъявленного уголовника, а слова адвоката Ленобласти Артема Смирнова (имена изменены – прим.ред.).

Мужчина достиг неплохих успехов в правовой области. Основал свою адвокатскую фирму и центр судебных экспертиз, даже был заведующим кафедрой правоведения в одном из петербургских вузов. А в свободное время ностальгировал об ушедшей бандитской эпохе… Правда, в свободное от защиты обвиняемых время, Смирнов явно ностальгировал о лихих 90-х. Именно поэтому он и решил снять фильм об ушедшей бандитской эпохе.

Мужчина ностальгировал по 90-мФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По сценарию, главного героя избивают в 90-е. Он впадает в кому, а очнувшись, оказывается в современности. Но продолжает жить по криминальным понятиям. Адвокат стал не только продюсером своего фильма, но и сам сыграл одну из главных ролей.

Правда, для самого Смирнова ностальгия по лихим 90-м коснулась не только фильма. Методами бандитов, как выяснилось, он действовал еще и в обычной жизни.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ИЛИ ЖИЗНЬ

Первой жертвой Смирнова, по версии следователей, стал бизнесмен из Петербурга. К адвокату обратился мужчина, который пожаловался, что коммерсант якобы должен ему десять миллионов рублей. Правда, документов, доказывающих это, не было. А отдавать деньги бизнесмен не хотел.

Вместо того, чтобы повлиять на горе-должника законно, юрист решил в прямом смысле слова выбить из него деньги. Для этого он обратился к своему знакомому - оперуполномоченному уголовного розыска, чтобы тот нашел «вышибал».

- Злоумышленники по заказу насильно посадили мужчину в автомобиль, угрожали пистолетом, и заставили подписать долговую расписку и договор займа о получении им десяти миллионов рублей, - рассказали в главном следственном управлении СКР по Петербургу.

Сейчас уголовное дело рассматривает судФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Коммерсант в итоге подписал долговую расписку. Но потом переписал все свое имущество на близких. Вскоре мужчину нашли мертвым около собственного авто. Его забили до смерти монтировкой и ножом.

ОТОМСТИЛ ЗА ХАМСТВО

Еще одной жертвой юриста, по версии следователей, стал сотрудник обувной мастерской. Женщина нахамила адвокату, и тот решил заставить ее ответить за «базар». Киллером выступил все тот же убийца, который расправился с бизнесменом. Как позже рассказал на допросе преступник, его попросили «сломать жертве хребет».

- Преступники проникли в помещение мастерской по ремонту обуви, расположенное на Бассейной улице, где жестоко избили потерпевшую, - поясняют следователи. - Она скончалась на месте происшествия.

Адвоката и его соратника подозревают также в захвате жилья у одиноких людей.

- Обвиняемые забрали у местной жительницы квартиру на улице Белы Куны на сумму более 3,8 миллионов рублей, - поясняют силовики. - Также они переоформили право собственности на долю в квартире по проспекту Маршала Жукова на сумму 1,6 миллиона рублей.

Поймать группировку следователям удалось в 2016 году. Киллер решил раскаяться и сам пришел в полицию. Мужчина заключил сделку со следствием и сдал своих подельников. За два убийства его приговорили к двенадцати годам колонии. Дело Смирнова сейчас рассматривается в Московском районном суде.