Jukebox trio: интерактивный концерт «Стоп!Спето»

Флагманы российского а капелла, ставшие последнее время редкими гостями в Северной столице, привезут в Петербург новую программу «Стоп!Спето», состоящую из выбранных поклонниками группы актуальных мировых хитов и лучшего в авторском творчестве коллектива.

Лауреаты «Новой волны» и финалисты «Главной сцены», «те самые парни» из Comedy club и резиденты «Подмосковных вечеров» на Первом канале, гости «Вечернего Урганта» и просто «самый популярный вокально-неинструментальй ансамбль страны» (Иван Ургант) подготовил для петербуржцев интерактивный сюрприз!

Обычно Jukebox trio продвигают свой авторский материал, но этот концерт – тот случай, когда будет сделано исключение в пользу «каверов». В основу войдут новинки из одноименной инстаграм-рубрики «Стоп!Спето» , куда по заказу подписчиков попадают самые свежие и актуальные мировые хиты. А после жернова вокально-инженерной машины Jukebox trio, используя только голос и специальные технические устройства для его преобразования, превращают любую песню в уникальный а капелльный шедевр.

Не обойдется на концерте и без сингла «Сука любовь», официального ремейка песни Михея, вошедшего в саундтрек фильма «Я худею». Помимо «каверов» самые сливки из «авторского» для петербургского выступления будут «взбивать»-голосовать знатоки творчества группы в социальных сетях.

Когда: 7 декабря, The Place, начало в 20:00

Стоимость билетов: 800 рублей.