Конкурс молодых художников «Муза должна работать» принимает заявки

ИДЕЯ: творческим людям всегда было не просто проложить дорогу к известности и признанию между талантом и большой аудиторией нужен посредник, медиатор. 5 лет назад эту роль на себя взял крупнейший в Санкт-Петербурге творческий кластер АРТМУЗА, который сегодня по праву стоит в линейке Петербургских музеев современного искусства, проведя за эти годы более 500 выставок современного искусства со свободным входом, давая возможность жителям и гостям нашей культурной столицы узнать этих авторов полноценней и многогранней. Одним из значимых проектов АРТМУЗЫ несомненно является всероссийский конкурс молодых художников «Муза должна работать» подводящий результаты работы года к их логическому завершению, давая возможность молодым авторам рассказать о себе и своих мыслях и побороться за возможность стать лучшим сегодня с возможностью в дальнейшем персонально рассказать о себе полно и индивидуально заслужив эту возможность в состязании с равными на холсте и бумаге.

УЧАСТНИКИ: каждый год на конкурс свои работы присылают более пятиста художников. В этом году АРТМУЗА проводит уже 5-ю конкурсную выставку и несомненно ждет новые имена в еще большем количестве не желая, при этом, обидеть и других участников конкурса. За время проведения уже появились постоянные участники, за творческим путем которых с удовольствием следим и мы и аудитория посетителей выставки. Если положить почтовые адреса всех, кто заполнял заявки на географическую карту, то окажется, что ими покрыта вся необъятная Россия. Москвичи и Петербуржцы составляют основное количество участников конкурса, но таланты со всех уголков нашей необъятной Родины традиционно составляют им серьезную конкуренцию, занимая первые места и номинации конкурса. БОГАТА РОССИЯ ТАЛАНТАМИ. С 26.11.2018 года начинается отбор участников и перед жюри стоит задача определить пятьдесят лучших и члены жюри никогда не могут справиться и остановится на цифре 50, слишком велико количество одаренных талантливых ребят, слишком много прекрасных работ. В итоге на вернисаж попадает 60 и более авторов. На полтора месяца с 20.12.2018 года, переходя в новый 2019 год 10 галерей музея современного искусства будут отданы под экспозиции произведений молодых художников, участников конкурса «Муза должна работать».

ЖЮРИ:

Определят лучших из лучших не безызвестные люди - члены жюри:

1. Сергей Бельтюков - Генеральный директор и основатель творческого пространства АРТМУЗА, организатор конкурса «Муза должна работать».

2. Николай Блохин - Председатель жюри и единственный в мире художник, завоевавший высшие награды в двух самых престижных, конкурирующих между собой, художественных конкурсах США - PSA и ASOPA, Член Союза Художников Российской Федерации, преподаватель кафедры рисунка Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

3. Олег Яхнин - Постоянный член жюри, Заслуженных художник РФ, Член-корреспондент Академии Гуманитарных наук, Заведующий кафедрой графики Института Декоративно-прикладного искусства, Профессор, Член правления СПб Союза художников России, Автор проекта и руководитель Международного Триеннале Графики СПб.

4. Роман Ляпин - Постоянный член жюри, Неоднократный обладатель премии 1-й, 2-й, 3-й степени регулярных конкурсов Тосканы и Лацио, номинант Grand Prix на конкурсе «Пейзаж натуры» в Altipiane d’Arcinazzo 1996 года.

Этапы конкурса:

1-й этап:

- 21.09.18 - 25 11.18 – прием заявок на участие;

2-й этап:

- 26.11.18 – 29.11.18 – отбор участников, выявление лучших работ;

- 01.12.18 – 14.12.18 – предоставление работ в оригинале;

3-й этап:

- 20.12.18 - 31.01.19 – выставка работ-победителей;

- 21.12.18 в 19:00 – торжественное открытие выставки и награждение участников.