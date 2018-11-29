2018-11-29T19:17:10+03:00
Происшествия

Отец девочки, которую насмерть загрызла собака: "Я простил хозяина, он не виноват"

Владельцу агрессивного пса все же грозит до двух лет колонии
Елена БЕЗГОДОВА
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Родители Ани до сих пор не могут прийти в себя после гибели дочери.Родители Ани до сих пор не могут прийти в себя после гибели дочери.
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За смерть девочки, которую 22 сентября в городе Приозерске насмерть загрызла овчарка породы малинуа, придется ответить взрослым. Но не родителям 9-летней Ани (имя изменено, - Прим.ред.), а их другу Михаилу, который и пришел в дом вместе с четвероногим по кличке Маршал. Следователи Ленобласти уже направили дело в суд. 39-летнему хозяину пса грозит до 2 лет колонии. Однако родители Ани простили своего приятеля.

Следователи заявляют: хозяин Маршала знал, о непростом характере своего любимца. В августе, всего за месяц до гибели девочки, он взял овчарку из приюта. Там Михаила предупредили: Маршал на дух не переносит детей! А поэтому отдается только в семью без ребятишек и мелких животных. Но хозяин к этому не прислушался – увез Маршала к себе и начал самостоятельно проводить воспитательные работы с псом. А потом решил выводить собаку «в люди». Последняя прогулка закончилась плачевно для Ани – Маршал загрыз ее.

Отец девочки, Максим Комаров, до сих пор не может прийти в себя от горя. Но говорит, что он и супруга своего друга простили. И готовы пойти на мировую в суде.

- Миша то не виноват. Собака добрая, никто бы подумать не мог, что такое могло случиться, - рассказал «КП-Петербург» отец девочки Максим. - Дочка так любила животных, и нас с мамой просила завести щенка. И, кажется, даже гибель свою предчувствовала… Не могу поверить в то, что случилось, не могу. Но всех простил.

Собака набросилась на девочку, когда та полезла к ней играть.

Собака набросилась на девочку, когда та полезла к ней играть.

Однако дело в суд все же поступит. По факту гибели девочки следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А обвиняемым признали хозяина Маршала. Тот, кстати, от работы со следствием не отказывается.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, - рассказали в СУ СК по Ленобласти. - В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, трагедия в семье Комаровых произошла днем 22 сентября. Михаил вместе с Маршалом пришел к своему другу Максиму Комарову, собирался помочь починить проводку в новом доме. Собаку оставил на улице. В этот момент там, на лужайке, была и Аня. Видимо, при виде пса, девочка решила подойти к собаке ближе. Хотела поиграть или просто погладить. Но Маршал в руки не дался – накинулся на девочку и нанес ей серьезные травмы. Ребенок умер по дороге в больницу. Отец, вернувшись домой, зарубил пса топором.

Комментарий эксперта

"Суд все решит!"

Александр Островский, почетный адвокат России:

- Возможно ли в этом деле мировое соглашение? Думаю, да. Родители и обвиняемый могут попытаться это сделать. Но что решит суд? Мы видим, что произошедшее - не умышленное преступление и в данном случае возможны договоренности с компенсациями. Но в то же время надо рассматривать и такой вопрос: где были родители, когда пес загрыз девочку? Может стать вопрос и об их ответственности тоже.

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