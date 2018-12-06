2018-12-06T16:42:54+03:00
Общество

Мать школьника, которого выгоняют из лицея за мемы с учителями: «Сына буду защищать!»

Скандал в гатчинском лицее №3 набирает обороты
Елена БЕЗГОДОВА
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Чтобы наказать Андрея учителя отправились в полициюЧтобы наказать Андрея учителя отправились в полициюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Лицей №3 в Гатчине не сходит с информационной повестки уже вторые сутки. Там, напомним, разразился конфликт между учителями и семиклассниками. В начале сентября ребята решили пошутить и создали паблик, в котором обсмеивали педагогов. Рисовали карикатуры на учителей (под прицел попали трое нелюбимых) и смеялись на переменках. Группа, которая изначально состояла из трех человек, за месяц набрала 90 подписчиков. В этот момент о паблике и прознали учителя. Итогом стал педсовет и удаление не только группы, но и подростков с уроков. Одному мальчику из-за давления учителей пришлось перевестись в другую школу, но его два товарища продолжают оставаться в лицее.

- Теперь в лицее говорят, что об отчислении сына и речи не было. Но это не так, - заявляет Татьяна, мама одного из хулиганов, 13-летнего Андрея. – Мне говорили: «Забирайте документы из школы, нам такой ребенок не нужен!». Сейчас я понимаю, что своего сына защитить могу только я.

Защищать сына семье Корминых вероятно придется. Обиженные педагоги обратились в прокуратуру. По словам родителей, учитель биологии Ирина Романова и учитель химии Елена Жалова написали заявление по статье 130 УК РФ (оскорбление личности). Правда, статья силу утратила. Но заявление педагогов передали на рассмотрение в полицию. Там пока никакого решения не вынесено.

Школа и педагоги хранят молчание. С «Комсомольской правдой» ни директор, ни обиженные учителя на связь не выходят, несмотря на неоднократные попытки «КП». Но слово держит пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти.

В паблике публиковали такие смешные картинки. Жертвами становились нелюбимые учителя

В паблике публиковали такие смешные картинки. Жертвами становились нелюбимые учителя

- Тамара Литвинова связалась с директором школы для получения дополнительной информации и запланировала выезд в лицей. В настоящее время дети посещают образовательную организацию, одного мальчика мама перевела в другой лицей по собственному желанию. Об отчислении речи не идёт, поскольку для этого нет никаких оснований. Отчислить ребенка из школы можно только по заявлению родителей или по состоянию здоровья, - отметили в ведомстве.

И подчеркнули, что в ситуации будут внимательно разбираться.

- Но дети не должны неподобающим образом высказываться в отношении взрослых, педагогов, людей, чей авторитет в коллективе незыблем, - считают в ведомстве.

Тем не менее, повторно наказывать своего сына супруги Кормины не будут. Беседы с ним уже проведены. Не браться же за ремень?

Кстати, гатчинский лицей – школа образцовая. Уже несколько лет учебное заведение входит в топ-500 лучших лицеев страны. Учителя, на которых семиклассники рисовали карикатуры, имеют почти тридцатилетний стаж и регулярно повышают квалификацию. Чем закончится конфликт пока неясно. Но уполномоченный по правам ребенка четко решил расставить все точки над i в этом споре.

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