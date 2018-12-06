Займ ценою в жизнь: Банду финансистов, которая отбирала квартиры у петербуржцев, осудили на 16 лет

Трио из Петербурга, которое оставило без жилья несколько десятков семей, оказалось за решеткой. Целый год банда «кредитовала» нуждающихся петербуржцев под залог недвижимости. Настолько успешно, что всего за 10 месяцев члены группировки стали владельцами 23 квартир, общей стоимостью больше 71 млн рублей. А их жертвы лишись не только единственного жилья, но еще и семьи, здоровья и даже жизни.

Пару тысяч за квартиру

Главные герои истории – трое приятелей Ефим, Александр и Алексей – люди не глупые и образованные. Юрист, финансист и брокер в какой-то момент решили, что пора заканчивать трудиться за обычную зарплату. И искали способы свой доход увеличить. На помощь пришел 36-летний Ефим С. – опытный предприниматель. Помимо собственной автостоянки он владел ломбардом и в мае 2014 года открыл еще одну свою контору. По выдаче займов.

Петербургские следователи рассказывают: преступную схему разрабатывали двое подельников - Ефим и его 25-летний приятель Алексей. Мужчины создали сайт под названием «Realty Finance», на котором обещали выдать займ любого размера под 6% годовых. Но под залог недвижимости.

- Нуждающиеся обращались за крупными суммами, вплоть до миллиона рублей, - рассказывает следователь Павел Мартов. – Цели у всех были разные. Кто-то хотел перекредитоваться, кому-то требовались деньги на лечение. Например, одна из потерпевших брала кредит для подруги, у которой диагностировали рак. Нуждающихся в деньгах обманным путем убеждали подписать договор купли-продажи. Якобы, так сделка пройдет быстрее. И обещали, что как только заемщики вернут деньги – договор аннулируется.

Споры из-за квартиры разрушили несколько семей. Оставили без крыши над головой мать-одиночку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На деле же было по-другому. Заемщики действительно подписывали договоры, отписывая на мошенников квадратные метры. Но вместо требуемого займа получали всего пару тысяч рублей! Якобы, первая выплата. Но за ней не следовало ничего. Трио отключало телефон и на связь больше не выходило. Покажется странным, но многие заемщики верили банде. И даже получив копейки, строго выплачивали грабительские проценты и сам займ.

Не выдержала переживаний

Квартиры в основном оформлялись на третьего члена банды, Александра. Он, конечно, лично никого на улицу не выселял. У компании был свой нанятый юрист, который разруливал подобные вопросы. А еще дар убеждения – всего один звонок обманутому заемщику заставлял напуганного владельца жилья спешно собирать вещи и отдавать ключи.

Одна из таких запуганных заемщиков – 70-летняя Лидия Петровна (имя изменено, - Прим.ред.). Пенсионерка, как и многие другие, на увещевания мошенников «купилась». Не посоветовавшись с родными, оформила квартиру на банду. И не ожидала, что как только ее документы окажутся в Росреестре ее придут выселять. Пожилая женщина обратилась в суд. Но окончания заседаний так и не дождалась – переживания спровоцировали инфаркт, от которого обманутая и скончалась.

Споры из-за квартиры разрушили несколько семей. Оставили без крыши над головой мать-одиночку. И ухудшили состояние молодого человека, страдающего психическими заболеваниями.

Банда пользовалась юридической безграмотностью петербуржцев почти год. Как только люди понимали, что их обманули – бежали в суды. Гражданские иски тянулись, но все усугублял единственный факт: владельцы квартир сами согласились отписать свое жилье.

Только к 2016 году следователям Петербурга удалось открыть первое уголовное дело в отношении бандитов.

- Большинство квартир были возвращены до возбуждения уголовного дела в рамках гражданских процессов, - поясняет следователь Мартов. – Какая-то часть вернулась законным владельцам после того, как дело перешло в разряд уголовных. Тем не менее часть квартир все еще не возвращена: некоторые жилые помещения были перепроданы и теперь на них наложен арест.

В конце ноября Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении мошенников. Их признали виновными по статье «Мошенничество». Каждому из фигурантов дали от 3,5 до 6 лет колонии общего режима.