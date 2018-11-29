Антимонопольная комиссия подтвердила сговор на рынке школьного питания В Петербурге

Апелляционная комиссия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) подтвердила выводы петербургского управления ведомства (УФАС) о том, что на рынке школьного питания в городе организован картель.

- С 2015 по 2017-й годы компании «КСП Василеостровского района», «Фирма Флоридан» и общество с ограниченной ответственностью «Воскресенье» приняли участие в 50 аукционах на организацию питания в дошкольных и учебных заведениях Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба УФАС.

В совокупности коммерческие фирмы получили несколько контрактов на сумму в 65,5 миллионов рублей. И вроде бы все было хорошо, однако в петербургском УФАС заподозрили, что дело нечисто.

Покопавшись в документации, инспектора антимонопольной службы выяснили, что все три организации находились по одному адресу, торговались на аукционах с одного ip, «Воскресенье» поставляло продукты питания для «Фирмы Флоридан», сотрудники тендерного отдела «Фирмы Флоридан» работали по совместительству в двух других компаниях, а единственный акционер «Фирмы Флоридан» является матерью учредителя «Воскресенья».

Таким образом, бизнесмены не подпускали других к лакомому куску рынка детского питания, чем нарушали закон о защите конкуренции.

Учитывая такие тесные «дружеские» связи, в октябре 2018 года петербургское управление ФАС решило оштрафовать коммерсантов за сговор. Те не согласились и подали апелляцию в федеральное ведомство, но и в Москве, рассмотрев дело, признали, что сговор был. Теперь коммерсантам не получится уйти от наказания. Размер штрафа им выберут позднее.