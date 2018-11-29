О негосударственной экспертизе в строительстве и не только

Виктор Алексеевич Зозуля - эксперт с 20-летним стажем в этой сфере деятельности, стоял у истоков создания отдела экспертизы Министерства Обороны на Дальнем Востоке и Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

- Виктор Алексеевич, 6 лет назад был введен институт негосударственной экспертизы как альтернатива государственной. Оправдало ли себя такое решение и доведено ли оно до логического завершения?

- 15 марта 2010 года Президент России сформулировал основную задачу реформирования системы экспертизы проектной документации в строительстве - ликвидировать искусственную монополию государства в этой сфере. В Градостроительный кодекс (ГК) были внесены изменения, предоставлявшие заказчику право выбора того или иного исполнителя по оказанию этой услуги. Но у нас в стране, к сожалению, когда вводят что-то новое, то до конца отладить механизм работы этого нововведения то не хватает времени, а то и ума. На этот раз получилось именно так. Законодатель искусственно разделил рынок экспертизы на две части. Госэкспертизе предоставили право проведения экспертизы проектной документации по технически сложным, особо опасным и уникальным объектам, объектам, строительство которых осуществляется из всех видов бюджетного финансирования. Негосударственной экспертизе - по всем остальным объектам. Логично ли это? В отношении технически сложных, особо опасных и уникальных объектов – да, а в отношении остальных объектов, в том числе финансируемых из бюджетных средств - абсолютно нет! Подтверждением этому являются установленные впоследствии правила и требования к аттестации экспертов, которыми государство уравняло квалификационные требования к специалистам гос. и негос. экспертизы. Говорить о каком-то качественном приоритете системы проведения госэкспертизы над негосударственной глупо: оба института работают на базе одних и тех же законодательных и нормативных документов с участием специалистов одинакового уровня квалификации.

- Какова оказалась реакция государственной экспертизы и чиновничьего аппарата в регионах на это нововведение? Как к этому отнесся бизнес?

- Становление института негосэкспертизы проходило в очень непростых условиях, когда бизнес-сообщество – за, а чиновники от строительства - против. К тому же это становление до настоящего времени претерпевает условия искусственно созданной крайне нездоровой конкуренции с организациями госэкспертизы, 60% из которых аккредитовались на осуществление функций негосударственной экспертизы, что весьма парадоксально уже по сути статуса экспертизы – государственная организация, оказывающая негосударственные услуги.

Кроме того, органами исполнительной власти, при рассмотрении заявлений на выдачу разрешения на строительство, почти повсеместно применялась и применяется до сих пор система рецензирования заключений негосударственной экспертизы, что противоречит п. 2 части 11 статьи 51 ГК РФ. Нередко основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство органами исполнительной власти указывались безосновательные замечания как к составу, так и к содержанию положительных экспертных заключений, что также противоречит части 13 статьи 51 ГК РФ, поскольку такими полномочиями чиновников никто не наделял, да и непонятен уровень квалификации инспекторов, рецензирующих экспертные заключения.

- Но все-таки, справедливы ли претензии к деятельности организаций негосэкспертизы, предъявляемые в СМИ, на форумах различных сайтов и т.д.?

- Отчасти да. Но только отчасти. Поскольку услуги в проведении негосэкспертизы оказываются на коммерческой основе, то глупо было бы ожидать, что не появятся «дельцы», строящие свою деятельность только на основе принципа «урвать». Естественно, появилось и много «экспертов», не разбирающихся в вопросах методологии, не имеющих ни практики, ни опыта, ставящих во главу угла только заработок денег любой ценой. Причины просты. Прежде всего, это изначально не продуманная система отбора экспертов, за которую отвечает Минстрой, и, как следствие, не менее порочная система аккредитации организаций на право проведения негосэкспертизы, осуществляемая Росаккредитацией, органом Минэкономразвития. Как в пословице – у семи нянек…

Как люди становятся экспертами? Человек отсидел пять лет в проектной организации, подал документы, нажал успешно тестовые кнопки - его аттестовали. Главное условие - наличие базового образования, соответствующего направлению деятельности аттестуемого. Одна из моих сотрудниц приехала из Сибири, где 15 лет работала начальником Управления экологической экспертизы. Золото, а не работник! Но по базовому образованию она - гидрометеоролог. Аттестовать ее по направлению деятельности «Охрана окружающей среды» мы так и не смогли, не взирая на богатейший практический опыт...

- Но не все же организации института негосударственной экспертизы работали недобросовестно и торговали заключениями. Почти 10-летняя практика деятельности Вашей организации и положительные отзывы о ней заказчиков - явное свидетельство тому.

- Да, большинство экспертных организаций оказывают квалифицированные услуги, что подтверждается итогами 6-летней деятельности института. Ежегодно организациями негосэкспертизы подготавливается до 50% от общего числа заключений экспертизы по объектам капстроительства. За истекший период деятельности института случаев обрушений, аварий и катастроф объектов капстроительства по вине некачественно выполненной негосэкспертизы не установлено.

- Как повлияло внедрение электронного документооборота на деятельность проектных и экспертных организаций, на качество проектирования?

- Нельзя сказать, что это большая «радость» для заказчиков, ведь каждая экспертная организация работает с программным продуктом, который ему или порекомендовали, или купили «по дешевке». Вот заказчики и сетуют, что в каждой организации разные личные кабинеты, разные требования... Про жалобы на подачу документов в госэкспертизу лучше промолчать, поскольку, со слов заказчиков, им приходится «входить» в госэкспертизу от нескольких недель до нескольких месяцев! Получается, государство призвало нас ко всеобщей цифровизации, а вооружить нормальным программным продуктом забыло или не захотело. Преимущество негосэкспертизы заключается в не привязанности к порталу госуслуг и возможности прямого общения с заказчиком при решении проблемных вопросов.

- Что значат поправки в ГК, принятые в августе 2018 года, из-за которых поднялся в экспертном сообществе такой шум?

- В августе 2018 года в Градостроительный и Земельный кодексы РФ внесли изменения, поставившие негосударственные экспертные организации в тупиковую ситуацию. Земельным кодексом РФ установлен исчерпывающий перечень зон с особыми условиями использования территорий, в отношении каждого вида из которых Правительством РФ должно быть утверждено положение с установленными перечнями ограничений использования земельных участков. В то же время, часть 3.4. статьи 49 ГК дополнена новеллой, согласно которой обязательной госэкспертизе подлежит проектная документация предполагаемых для строительства объектов, размещаемых в таких зонах, исходя из оценки их влияния на объект и объекта на них. Чиновничий аппарат отреагировал на это мгновенно, требуя практически по всем объектам заключения госэкспертизы, поскольку (по оценке ряда экспертов), не менее 50% (а в некоторых городах до 90%) всех строящихся объектов уже попадают или вскоре (по мере установления границ зон) попадут на территорию одной или нескольких одновременно таких зон.

- Неужели невозможно урегулировать эту законодательную нелепость?

- Вы правильно сказали - «законодательная нелепость». Увы, создается впечатление, что чем больше в Думе и министерствах специалистов под названием «успешный менеджер», тем нелепее их поправки и законы. Смотрите сами: Земельный кодекс - относительно зон с особыми условиями регулирования - установил переходный период до 2020 года, в течении которого (в конечном итоге) зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными только со дня внесения соответствующих сведений в ЕГРН. До выполнения требования, даже в случае установления зоны с особыми условиями использования на ином основании до вступления в силу 342-ФЗ, ссылки на ограничения, обусловленные существованием такой зоны, недопустимы. Тем не менее, часть 3.4. статьи 49 ГК требует проведения госэкспертизы с момента публикации закона 342-ФЗ, внесшего поправки, т. е. с 4 августа 2018 года. Вот чиновники и пошли на штурм негосэкспертизы, воспользовавшись «нестыковкой» двух Федеральных законов.

Минстрой несколькими письмами разъяснил, что речь идет об ограниченном перечне объектов, проектная документация которых будет представляться на госэкспертизу, то есть объектов, оказывающих влияние на территорию, или когда территория влияет на объект и сведения о которых внесены в ЕГРН. Но чиновники такие разъяснения от министерства не воспринимают, ссылаясь на ссылку в конце каждого разъяснения: “Письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными актами”.

- Виктор Алексеевич, как Вы можете спрогнозировать ситуацию для негосударственной экспертизы на конец 2018 начало 2019 года?

- Ситуация рынка негосэкспертизы патовая. Около половины всех организаций прекратила свое существование. Возможно, в этом есть позитив: ушли с рынка слабенькие, недобросовестные игроки. Падение рынка связано и с общей негативной ситуацией в строительном комплексе, и с введением указанных новшеств, в результате чего Заказчики просто боятся представлять проекты в негосэкспертизу! По проектам, которые у нас находятся в производстве, в случае официальных отказов исполнительной власти при выдаче разрешений на строительство на основании части 3.4. статьи 49 ГК, будем вынуждены обращаться в прокуратуру и через суд будем доказывать свою правоту.

На конец года ожидаем принятия еще одного закона, который внесет в ГК очередную порцию изменений, в том числе о введении саморегулирования в негосударственной экспертизе. Вопросов к введению СРО очень много. Например, если они и будут созданы, то сколько? Там есть минимум по количеству членов - 25. В Москве и Петербурге столько наберется, а в других городах? Да и сама идея, исходя из статей о практике деятельности СРО строителей, изыскателей и проектировщиков, кажется мне далеко не совершенной. Тем не менее, Закон о внесении изменений в ГК включен в осеннюю сессию Госдумы, так что к Новому году получим очередной подарочек.

- Что, по Вашему мнению, надо кардинально изменить в рамках реформирования строительной отрасли и системы экспертизы?

- Мне кажется, что, перейдя на рельсы рыночных отношений в строительной отрасли, государство забыло взять все хорошее, что было достигнуто в отрасли в предыдущий период существования страны. Ведь легче всего все развалить, а потом, заглядывая через забор на опыт «зарубежных партнеров», героически пытаться внедрить этот опыт у себя, причем ускоренными темпами.

Кардинально, помимо повышения требований к уровню профессионализма и должностному соответствию руководителей базовому образованию, я бы изменил две вещи: первое - упразднил бы деятельность государственной экспертизы субъектов федерации – демонополизировать, так уж до конца! Прежде всего это устранило бы нездоровую конкуренцию в этой сфере деятельности и, кроме того, способствовало бы борьбе с коррупцией в строительстве, поскольку лишит чиновников возможности административного влияния на результаты экспертизы, особенно в вопросах определения стоимостных показателей строительства. И второе, считаю было бы уместным ввести на законодательном уровне институт обязательного и независимого строительного контроля в строительстве, чтобы не заказчик и подрядчик осуществляли такую функцию (по принципу сам строю, сам себя контролирую), а высокопрофессиональная независимая организация, выполняющая эту функцию на правах оказания консалтинговых услуг.

НА ЗАМЕТКУ

Группа компаний “Н.Э.П.С” существует с 2009 года. Это одна из первых в России организаций, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Со временем поле деятельности компании расширялось. В настоящее время специалисты компании проводят все виды обследования зданий и сооружений, инженерных сетей и систем, а также разрабатывают проектно-сметную документацию, осуществляют независимый строительный контроль и оказывают другие консалтинговые услуги, в том числе по проведению судебной строительно-технической экспертизы.

Михаил Бобрышев