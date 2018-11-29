«ВАЖНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Волонтеры пушкинской организации «Dом Dобрых Dел» вновь посетили местный дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 (бывший Дом ветеранов-архитекторов). Они приходят сюда регулярно, не только для того, чтобы помочь, но и чтобы пообщаться. Ведь местным жителям - ветеранам и блокадникам - всегда есть о чем рассказать.

Постояльцы не любят слово «интернат», вместо этого ласково называют его домом. Ведь именно здесь о них заботятся и делают все, чтобы их старость была счастливой. За пожилыми людьми ежедневно ухаживают медработники, есть психолог, а волонтеры частенько заглядывают на чай. После процедур желающих возят на экскурсии. Кронштадт, планетарий, выставка ледяных или песчаных скульптур, прогулки по родному Пушкину - малая часть того, что с удовольствием посещают постояльцы.

- Нам некогда оглянуться назад. Мы живем очень активной жизнью, - улыбается председатель совета ветеранов Вера Александровна. - Сегодня снова приходила молодежь, был мастер-класс, а потом все читали стихи. Нам приятно, что нами интересуются, это важная связь поколений. Ребята просят видеться почаще, но когда? У нас ведь жизнь бьет ключом. Не успеешь оглянуться, неделя уже прошла.

Так и сегодня волонтеры помогали постояльцам репетировать любимые песни. К слову, в доме-интернате есть свой хор «Вдохновение», который выступает не только в этом учреждении, но и на других площадках и даже занимает призовые места. Затем ребята учили желающих делать новогодние игрушки, а в конце дня пили чай с печеньем и долго общались о том о сем.

- Та молодежь, которая живет сегодня в гаджетах и совсем не видит живого общения, может получить его здесь, - рассказывает директор учреждения Роман Кондрахин. - Ведь наши ветераны могут многое дать и в эмоциональном плане, и в плане опыта. И мы можем и должны сделать так, чтобы дети, наше будущее, это все получали.

«НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ РАСЦВЕТАЮТ»

К слову, волонтеры не только общаются с ветеранами, но и учатся тому, как ухаживать за пожилыми людьми. Специалисты подробно объясняют, как помочь инвалидам, даже тем, кто прикован к кровати. Кстати, последнее вовсе не помеха для вовлечения постояльцев в активную жизнь. Волонтеры и медперсонал заботятся о каждом и регулярно помогают всем желающим выйти на прогулку.

- В этом апреле на улице было приятно, ребята выходили с жильцами на прогулку, - вспоминает куратор движения «Dом Dобрых Dел» Никита Осипов. - Каждый волонтер приносит с собой какие-то свои переживания, мысли, новости, и это помогает пожилым быть причастными к жизни, а не замыкаться в четырех стенах.

Позитивный эффект от встреч видит и администрация дома-интерната.

- Условия для жизни у нас хорошие, но без живого общения никуда, - говорит директор учреждения Роман Кондрахин. - Для того чтобы активность жителей не спадала, надо постоянно прикладывать усилия. А когда приходят молодые ребята, студенты и школьники, наши бабушки и дедушки расцветают. Поэтому такие встречи стали у нас постоянными.

Дом-интернат сотрудничает с волонтерами с 2015 года, и это тот случай, когда общение полезно и нужно всем. За три года постояльцы не раз участвовали в масштабных культурных проектах. Так, добровольцы взяли интервью у жителей блокадного Ленинграда, а затем представили работы на Всероссийский конкурс «Был город-фронт, была блокада» и победили.

- Перед нами стоит задача поддержания активного долголетия, - продолжает Роман Кондрахин. - Есть стратегия в отношении пожилых, и она актуальна во всей стране. К хорошим условиям и качественным услугам персонала нужно добавлять неформальное общение. Как было сказано в известном фильме, старики должны держаться молодых, ведь именно это делает их жизнь более осмысленной.