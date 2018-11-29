День ленинградской победы

Весь Петербург ждет одну из самых важных дат - 27 января, 75-летие полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады. К юбилею в городе готовятся основательно. Уже известно, что в честь памятного дня инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, а также несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и гетто вручат денежные выплаты. Ветеранам и блокадникам - по семь тысяч рублей. По три тысячи дадут детям вой-ны - тем, кто родился в период с июня 1928 года по сентябрь 1945-го. Денежные выплаты также положены блокадникам и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», которые зарегистрированы не только в Петербурге, но и в других регионах страны. На эти цели из бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в честь юбилея учредили награду правительства Петербурга - памятный знак. Как он выглядит? На лицевой его стороне изображен мемориал «Разорванное кольцо», а также набережная Северной столицы. Под разорванным кольцом обозначен Вечный огонь, который выполнен красной эмалью. На заднем плане изображен праздничный салют. На оборотную сторону памятного знака нанесена рельефная гладкая надпись: «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». А под ней - рельефное изображение лавровой ветви.

- Эскиз утвержден Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2018 № 799 «О награде Правительства Санкт-Петербурга - памятном знаке «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - сообщили в пресс-службе Комитета по социальной политике. Сейчас знак запущен в производство.

Его вручат 96 тысячам человек - тем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Среди них не только петербуржцы, но и жители других городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Тем, кто проживает в Северной столице, памятный знак вручат администрации районов города в течение первого квартала 2019 года. Торжественная церемония пройдет с участием районных общественных объединений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Тем же, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», но живет не в Петербурге, вручение памятных знаков к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады организует Комитет по внешним связям.

Однако это еще не все. 27 января 2019 года в самом сердце города на Неве - на Дворцовой площади - состоится парад. В торжественном марше примет участие более 2,5 тысячи военнослужащих. В том числе к параду готовятся курсанты военных вузов Минобороны РФ, которые находятся на территории Санкт-Петербургского гарнизона. По Дворцовой площади пройдет также около 80 образцов боевой техники. Во главе механизированной колонны появится танк Т-34. За ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3,танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо». К репетициям парада приступят в декабре.