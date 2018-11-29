Загадай квартиру: топ-6 интересных предновогодних предложений в Петербурге

Приближается самое волшебное время - время надежд, планов на будущее и исполнения желаний. Допустим, вы мечтаете о новой квартире в хорошем месте с настоящими петербургскими видами от надежного застройщика. Может быть, даже с террасой и подземным паркингом. Но в голове прочно сидит мысль: «Это слишком дорого, я не могу себе этого позволить». От мечты, конечно, можно отказаться, купить «что-нибудь подешевле» и стараться сделать из своего жилья то, к чему лежит душа. Постоянно что-то менять, но в итоге понимать, что все это - временные решения.

А можно прислушаться к тому, чего действительно хочется, и начать действовать. Тем более что перед Новым годом на рынке недвижимости можно встретить очень выгодные предложения и скидки. Например, в компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») с 1 ноября уже стартовали новогодние скидки на квартиры и коммерческие помещения. Давайте посмотрим, как ими можно воспользоваться.

НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Рано или поздно каждому из нас требуется отдельное жилье, чтобы начать самостоятельную жизнь и завести семью. Жилье, о котором с гордостью можно сказать: «Это мой дом». Жилой комплекс «Охта Хаус» в Красногвардейском районе - идеальный вариант для приобретения своей первой квартиры. Он удобен во всем, начиная от развитой инфраструктуры (рядом есть садики, школы, магазины, торгово-развлекательные центры) и заканчивая эргономичными планировками (даже в квартире небольшой площади можно будет разместить все необходимое). По соседству с комплексом раскинулся Полюстровский парк, в котором можно гулять или заниматься спортом. Предновогодняя скидка на квартиры в ЖК «Охта Хаус» составляет пятнадцать процентов - почти четверть от стоимости.

Современная новостройкаи предлагают совершенно новое качество жизни. Фото: АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

ПЕРЕЕХАТЬ В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА

Пять минут неспешной ходьбы до Невского проспекта, сразу две станции метро - «Площадь Восстания» и «Площадь Александра Невского» - рядом с домом, при этом уютные тихие дворы, современные квартиры с новыми коммуникациями и подземные паркинги. Невозможно? Отнюдь! Все это доступно жителям ЖК «Царская столица» в Центральном районе города - самом сердце Петербурга. Дом уже сдан, но в нем еще можно купить квартиры с просторными комнатами, большими кухнями, удобными прихожими и комфортными ванными. На жилье в корпусах 4Б и 4B действует скидка пятнадцать процентов.

Жить в «Царской столице» безопасно: спокойствие жильцов обеспечивают системы видеонаблюдения и профессиональная круглосуточная служба консьержей.

ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ МЕСТО

Дом, который находится в престижном районе, с одной стороны расположен неподалеку от метро, а с другой - соседствует с парками и скверами - настоящая мечта жителя мегаполиса. В Петербурге таких новостроек не очень много, так как свободных участков под застройку в городе почти не осталось. Но найти заманчивые варианты можно. Например, ЖК «Дом на Космонавтов» расположен в престижном Московском районе с развитой социальной, рекреационной и торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет отличную транспортную доступность. Станция метро «Звездная» расположена в 800 метрах от жилого дома, а неподалеку проходят крупные городские магистрали.

Еще один комплекс - ЖК «Дом на Обручевых» - такой же удобный для проживания, до ближайших станций метро «Политехническая» и «Академическая» можно дойти за 7-10 минут. Парки и зеленые скверы, торгово-развлекательные зоны, развитая транспортная и социальная инфраструктура - все это привлекает тысячи петербуржцев. До конца декабря квартиры в этих комплексах можно приобрести со скидкой четырнадцать процентов.

ПОЛУЧИТЬ ВСЕ И СРАЗУ

Современному человеку важна не только сама по себе квартира, но и полноценная жилая среда. Необходимо, чтобы рядом с домом были детские сады, школы, торговые и бизнес-центры, возможности для отдыха и занятий спортом. Ведь самое ценное сегодня - это время, которое хочется проводить рядом с близкими.

Жилой квартал «Галактика», расположенный рядом с набережной Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги, построен как раз по такому принципу: все необходимое для комфортной жизни должно быть под рукой. Наряду с домами комфорт-класса в квартале строятся садики, школы, благоустраиваются тихие и уютные дворы. Квартира в «Галактике» - идеальный вариант для семейных покупателей и тех, кто хочет пользоваться всеми возможностями, которые дает Петербург. Скидка на квартиры здесь сейчас составляет от одиннадцати до четырнадцати процентов в зависимости от корпуса, в котором покупается недвижимость.

ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БОЛЬШЕЕ

Стоимость жилья, район, планировка - для большинства покупателей это три основных параметра при выборе квартиры. А что, если у вас есть еще несколько требований? К примеру, внешний вид дома, высокие потолки, дополнительные опции в инфраструктуре, близость парков и центра города. Тогда стоит обратить внимание на жилье бизнес-класса.

Это может быть ЖК BOTANICA - новый жилой комплекс в центре Петроградской стороны, расположившийся вблизи Ботанического сада. Комплекс рассчитан всего на 356 квартир с высокими потолками и большими окнами, откуда будет открываться вид на исторический центр города. Особенность этого комплекса в том, что он строится с применением натуральных материалов и использованием энергоэффективных технологий. Будущие собственники квартир будут платить за коммунальные услуги на тридцать процентов меньше, чем в среднем по городу.

В новом доме комфортно и удобно не только в своей квартире , но и во дворе.Фото: АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

Или ЖК Fusion, который строится в Выборгском районе, у Гренадерского сада и рядом со станцией метро «Выборгская». Уютный современный дом находится в глубине квартала на достаточном расстоянии от оживленных магистралей.

Для обладателей утонченного вкуса, предпочитающих комфорт и свободу передвижения, создан проект «Галактика. Премиум». Здесь атмосфера истинного Петербурга, изысканность внешних форм и комфорт жизни слились воедино.

Каждый проект предлагает своим покупателям скидку в размере девяти процентов.

ОБРЕСТИ ВИД НА ЗАЛИВ И СОБСТВЕННУЮ ТЕРРАСУ

Что может быть лучше, чем жить на острове, совершать утренние пробежки по набережной, отдыхать в тишине закрытых дворов и наслаждаться морскими закатами по вечерам? Для этого вовсе не нужно ехать за границу, достаточно приобрести квартиру в ЖК «Петровская Доминанта» - новом жилом комплексе бизнес-класса от компании «Эталон ЛенСпецСМУ».

Расположенный в десяти минутах от центра делового Петербурга, в непосредственной близости от знаковых ресторанов и мест элитного шопинга, новый жилой комплекс окружен водой и надежно защищен от городской суеты. Свободные классические и европланировки, широкий выбор квартир - от однокомнатных до семикомнатных, скругленное панорамное остекление, собственные террасы - здесь вы легко найдете тот идеал личного пространства, который давно искали. Так почему бы не подарить себе и своим близким жизнь, наполненную мгновениями счастья и удовольствия? Тем более скидка на квартиры в этом проекте - десять процентов.

НА ЗАМЕТКУ

Получить скидку от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» можно при стопроцентной оплате и оплате с помощью ипотечного кредита.

Предложение действует с 01 ноября по 31 декабря 2018 г. Информацию об акции, правилах ее проведения и размерах скидок можно узнать на сайте.

Застройщик: АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Проектные декларации на сайте . Работаем по 214-ФЗ.

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