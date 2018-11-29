Новогодняя ночь 2018-2019 в Санкт-Петербурге: как и где лучше провести

До Нового 2019 года и боя курантов остается всего месяц. Петербуржцам пора запасаться праздничным настроением и планировать, как провести зимние торжества. Наконец стало известно, какую программу приготовили в Петербурге к Новому году и Рождеству. Планы на приближающиеся праздники уже обсудили на заседании в Смольном. Рассказываем про новогоднюю ночь 2018-2019 в Санкт-Петербурге: как и где лучше провести.

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь 2018-2019 в Санкт-Петербурге

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Традиционно к Новому году Петербург ждет сказочное преображение. В этом году на украшение города потратят 315 миллионов рублей. Оформлять Северную столицу к зимним праздникам начали уже с 10 ноября. Полностью город засияет к 20 декабря – к этому времени его закончат украшать. В этом году елочек в Северной столице будет на десяток больше, чем в прошлом: по городу установят 66 искусственных елей. По-особому решили украсить и десять мостов Петербурга. Пешеходное Семимостье впервые засияет пышным оформлением, а Биржевой, Александра Невского и Сампсониевский мосты обзаведутся новыми украшениями. «Новогодними» в этом году станут даже рекламные баннеры: на 200 конструкциях на улицах Петербурга разместят праздничные плакаты, а около 2 тысяч постеров повесят в подземке.

Традиционно петербуржцев и гостей города ждет новогодняя ярмарка на Пионерской площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Композицию «Рождественский вертеп» установят не только у Казанского собора, как в прошлом году, но и на территории Александро-Невской лавры. Кстати, одним из самых ярких моментов рождественского оформления станет проекция иконы Казанской Божией Матери на купол Казанского собора. Главная новогодняя елка Петербурга должна появиться на дворцовой площади к середине декабря.

ЕЛОЧКА, ГОРИ

«Принимать» праздничное оформление города, как и всегда, будет главный Дед Мороз России. В Петербург гость из Великого Устюга прибудет 22 декабря. На этот день в Северной столице у него намечено много дел. Именно он традиционно зажжет огни на главной елочке города. С этого момента новогодним празднествам в Петербурге будет дан старт. Дед Мороз посетит также несколько детских больниц и хосписов, чтобы пообщаться с их маленькими пациентами и поздравить их с наступающим Новым годом. Как и в прошлом году, гость из Великого Устюга откроет традиционный забег Дедов Морозов, который стартует с Дворцовой площади.

Всего на оформление города ко встрече 2019-го года город потратил 315 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРАЗДНИК – ДЕТЯМ

Главным событием для маленьких петербуржцев станет Новогодняя елка в Ледовом дворце. На этот раз школьникам Северной столицы покажут сказку на льду «Щелкунчик», главные роли в которой исполнят Олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Елена Бережная и Федор Климов. Увидят новогодний спектакль всего 240 тысяч петербургских учеников 1-4 классов. Представления будут идти с 25 по 30 декабря, и за эти дни артисты отыграют 24 шоу на льду. Маленьким петербуржцам традиционно вручат сладкие подарки. На них из городского бюджета выделят 34 миллиона рублей.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Всего на зимние праздники в Петербурге запланировано около 250 общегородских мероприятий в течение декабря и января. Народные гуляния в саму Новогоднюю ночь начнутся в центре города 31 декабря в 23:00. Основных площадок во время праздника будет три. Первая, конечно, на Дворцовой площади, еще одна – у Большого Гостиного двора, а третья – на Малой Конюшенной улице. Главная сцена праздника на Дворцовой будет сделана в виде зимнего замка. Во время новогоднего концерта на нее выйдут известные артисты, в том числе ожидают и артистов шоу «Голос». На всех трех площадках в центре города петербуржцев ждет интерактивная программа. Все народные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января продлятся в сердце Петербурга до 4 утра. А в 3 часа ночи над зимней Северной столицей прогремит праздничный фейерверк. Его дадут с пляжа Петропавловской крепости.

В этом году в Северной столице по-особому украсят десять мостов.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

Конечно, зима в Петербурге не обойдется без новогодних ярмарок. Главная и самая масштабная из них традиционно разместится на Пионерской площади. В этом году ярмарка у ТЮЗа откроется 22 декабря – вместе с приездом Деда Мороза в Северную столицу. Большой новогодний базар будет работать с 14 декабря и на Елагином острове. Красивые ларечки с новогодними сувенирами откроются и на Московской площади, а также на площади Островского.

ТРАНСПОРТ

Вернуться с гуляний из центра города или заскочить после боя курантов к друзьям в новогоднюю ночь можно будет на общественном транспорте. Как и всегда, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января в Петербурге метро закрываться не будет. Кроме подземки, организуют и работу автобусов. Планируется, что около десяти ночных маршрутов свяжут центр Северной столицы и спальные районы.