2018-11-29T20:43:26+03:00
Здоровье

В Санкт-Петербурге расскажут о «точке наслаждения»

Во время вебинара-презентации известный сексолог Галина Дмитриева расскажет о проблеме женского оргазма и его необходимости для здоровой жизни каждой женщины
Степан СТЕПАНОВ
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Точка наслаждения» призвана восстановить справедливость и вернуть женщине законное право на удовольствие.Точка наслаждения» призвана восстановить справедливость и вернуть женщине законное право на удовольствие.
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1 декабря 2018 года на платформе тренинг-центра СЕКС.РФ пройдет онлайн-презентация новинки литературного рынка от издательства Манн, Иванов и Фербер – бестселлера «Точка наслаждения» Лори Минц, которая поднимает очень важную проблему отсутствия оргазма у женщин. При этом, стоит отметить, что книга ориентирована не только на женщин, желающих разнообразить сексуальную жизнь и лучше узнать свое тело, но и на мужчин, которые стремится доставить своим партнершам удовольствие.

Во время вебинара-презентации известный сексолог Галина Дмитриева расскажет о проблеме женского оргазма и его необходимости для здоровой жизни. Участники вебинара также смогут узнать основные факты о клиторе, ознакомиться с сексуальными сценариями, гарантирующими оргазм, и специальными техниками клиторальной стимуляции, а также задать интересующие вопросы сексологу.

Очные лекции о клиторе и клиторальном оргазме пройдут 7 января 2019 года в Санкт-Петербурге. Ознакомится с расписанием и записаться на лекцию можно по телефону +7(804)333-22-38.

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