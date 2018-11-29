Зенит- Копенгаген. 29 ноября 2018 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

На последний в 2018 году международный домашний матч «Зенита» в гости к нему приехала команда, которая ни разу за последние 18 лет не оставалась без медалей в чемпионате Дании. И 7 раз подряд его выигрывала. От встречи с «Копенгагеном» на «Санкт-Петербург Арене» напрямую зависели перспективы соперников в Лиге Европы. Победа и нулевая ничья позволяла «Зениту» сбросить с «колеса» датчан и заранее обеспечить себе участие в весеннем этапе Лиги Европы.

Первый тайм:

Главный тренер «Зенита» заинтриговал накануне матча, сказав, что несколько основных футболистов сыграть с «Копенгагеном» не смогут. В итоге Далеру Кузяева снова пришлось стать универсалом – он занял место на левом фланге защиты. Кстати, именно Кузяев стал одним из самых активных в комбинационной игре «Зенита». Хотя первый тайм проходил в формате «от штрафной до штрафной». Обе команды быстро переходили в атаку,слаженно возвращались в оборону, быстро играли в пас, но большинство атак «Зенита» и «Копенгагена» оставались без острого продолжения. Опасность у ворот «Зенита» возникла после длинной диагональной передачи, но Андрей Лунев опередил соперника.

У ворот гостей в конце первого тайма стало интересней после прохода Дзюбы по левому флангу. Артема остановили с нарушением правил, но мастер штрафных ударов Леадро Паредес в этот раз пробил в соперника. Показательной оказалась и статистика соперников по итогам первого тайма – ноль ударов в створ ворот на двоих.

Первый тайм проходил в формате «от штрафной до штрафной».Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй тайм:

Видимо, получив по этому поводу замечание от тренеров, команды сразу после перерыва перешли к решительным действиям. «Копенгаген» завершил опасным ударом рядом со штангой, «Зенит» провел несколько многоходовых комбинаций, которые все же застревали в ногах защитников.

О решающем эпизоде матча можно сказать так: «гостям не повезло, но «Зенит» свой гол заслужил. Дзюба протащил мяч до штрафной «Копенгагена», отпасовал на Кузяева, который покатил мяч вдоль штрафной, откуда Мак пробил в касание. Вратарь «Копенгагена» все видел и контролировал, но мяч по пути задел защитника и закатился в противоход падающему вратарю.

У гостей выделялся наш давний знакомый по российскому чемпионату – Даме Ндойе – нападающий постоянно искал в штрафной «Зенита» свободное место, быстро принимал мяч, но внимательность Анюкова, Ивановича и Мевли не оставляли Ндойе и его партнером времени для удара. А после дальних ударов уже в концовке матча выручил Лунев.

Зенит» обеспечил себе участие в решающем этапе Лиги Европы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, Семак делом подтвердил вчерашние слова на пресс-конференции о готовности играть только на победу , несмотря на допустимую ничью. Уже при счете в пользу «Зенита» с поля ушел нападающий Себастьян Дриусси, но вместо него вышел…другой нападающий Антон Заболотный. Который в отведенные 35 минут успел вдоволь «потоптать» оборону датчан, мешая им выходить со своей половины поля. В последней трети матча «Копенгаген» держал мяч больше, атаковал чаще, но ко второму голу в матче был ближе именно «Зенит». Сначала Дзюба ворвался в штрафную, но все же не смог оттереть от мяча защитника. А потом сольный проход с правого фланга совершил Роберт Мак, но и у него на подходе к воротам мяч выбили.

«Зенит» свой гол заслужил.Фото: Артем КИЛЬКИН

Финальный свисток судьи вместе с победой «Зенита» означал, что Сергей Семак добился первого в качестве главного тренера питерской команды официального достижения. «Зенит» обеспечил себе участие в решающем этапе Лиги Европы, который стартует в феврале. На последний матч в группе в Прагу "Зенит" отправится уже победителем группы С.

Лига Европы. Группа С. 5-й тур.

"Зенит" - "Копенгаген" – итоговый счет матча: 1:0 (0:0)

Состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Эрнани (Оздоев, 89), Паредес, Ерохин (Маркизио, 74), Мак, Дзюба, Дриусси (Заболотный, 60)

Н, Дойе, Сотириу, Хольс

Состав Копенгагена: Андерсен, Бенгтссон, Вавро (Папаяннопулос, 54), Бьелланд, Грегуш, Сков (Винд, 78), Зека, Сотириу, Хольс (Фальк, 60)

Голы: Мак, 59

Предупреждения: Cков ,63; Ерохин, 67; Зека, 73, Оздоев, 90

29 ноября. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург Арена». 45 586 зрителей.