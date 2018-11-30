"Не надо изображать вселенскую любовь ко мне": Ольга Бузова хочет честности от людей

Ольга Бузова, называющая себя самой искренней и доброй девушкой, снова разоткровенничалась в своем "Инстаграме".

- Как хочется, чтобы со мной общались и дружили не потому, что я Бузова, и могу в дальнейшем помочь что-то прорекламировать, продвинуть, познакомить, поделиться связями, а потому, что я добрый, интересный, отзывчивый и безумно искренний человек, - начала свое откровение телезвезда и певица.

Ольга сетует, что многие мужчины проявляют к ней интерес только потому, чтобы потом понтоваться в компании друзей. А ей так хочется, чтобы сильный пол видел в ней "нежную, глубокую и ранимую девочку".

Видимо, в жизни Бузовой снова что-то произошло, раз она пишет о том, как сложно понять, где искренние отношения, а где люди хотят получить выгоду, пиар, лайки и подписчиков.

- Я такой человек, что изначально вижу в людях только хорошее... Наверное, поэтому так часто в моей жизни происходят ситуации, когда я ошибаюсь в людях. И это не потому, что я в них не разбираюсь, а потому, что я привыкла веритьи доверять, - продолжает Бузова.

Ольга сожалеет, что от ее поста ничего не поменяется, а ей так хочется честности и правды.

- Я не выношу ложь. И если конкретно что-то надо от меня, так и говорите, не надо изображать великую любовь или дружбу. Пожалуйста, - закончила Бузова.

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- Очень задевает, когда не просто гадости пишут, мол, тупая, страшная и т.д. А когда плохо пишут про ее близких людей. Это доводит Олю до слез (подробности)