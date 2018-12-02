Пиротехнический завод в Гатчине, где во время взрыва погибли пять человек, работал нелегально

Гатчинской завод «Авангард», где 19 октября 2018 года произошел взрыв и погибли пять человек, работал нелегально. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, которые в том числе занимаются расследованием трагедии. Судя по выявленным нарушениям, предприятие в любой момент могло взлететь на воздух.

- Взрыв 19 октября произошел из-за нарушений технологического процесса при производстве пиротехнических изделий, - рассказали спасатели. - В ходе расследования было установлено, что последняя плановая проверка завода сотрудниками Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области проведена 13 сентября 2013 года и тогда здание, где произошел взрыв, не эксплуатировалось. Всего же было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности, а в отношении замгенерального директора возбуждены административные дела.

Следующие внеплановые проверки на заводе прошли 22 декабря 2015 года и 24 марта 2016 года. К этому моменту так и не были устранены четыре нарушения, за что руководитель вновь привлечен к административке.

- В рамках проверки по факту взрыва установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое не эксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий, о чем надзорные органы МЧС России не уведомлялись, - добавили в ведомстве. - А само общество было отнесено к субъекту малого предпринимательства.

Очередная плановая проверка «Авангарда» запланирована на март 2019 года.

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