«Поправилась на 7 кило и выиграла конкурс!»: в Петербурге выбрали королеву красоты

В Петербурге определились с главной красавицей города. В этом году титул самой-самой получила 20-летняя студентка Марина Карпунина. Уроженка Красноярска победе рада, но признается: не ожидала, что получит корону! «Комсомольская правда-Петербург» поговорила с красавицей и узнала, зачем она поправилась перед конкурсом и как получила заветную награду.

«Отказали: слишком худая!»

Марина приехала в Петербург из Сибири учиться – здесь она получает высшее образование и готовится стать специалистом по связям с общественностью. За ее плечами уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В 2015 Марина получила титул «Вице-мисс Красноярска», а затем стала лучшей в конкурсе «Ум+красота=студент».

- Я не ожидала, что в этом году получу главную награду, - улыбается Марина. – Был отличный состав девочек. Одна владела безупречной походкой, другая была очень фотогеничной. Я не соперничала с ними, а просто наслаждалась участием в конкурсе. Победа мне приятна, но она неожиданна.

Интересно, что сибирячка оказалась на конкурсе «Петербургская красавица» уже во второй раз. В прошлом году Марину не взяли – девушка оказалась очень худа! При росте 175 см весила всего 49 кг. Поэтому организаторы на сцену юную красавицу не выпустили.

- Чтобы не было никаких домыслов, меня, такую худую, не отобрали. А в этом году я набрала 7 кг. Не специально, так вышло. И когда вновь напомнила о себе организаторам – меня тут же взяли, - радуется Марина.

Всего на сцену "Олимпии" в этот вечер вышли 18 красавиц-финалисток.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Деньги отдам маме»

За Марину на конкурсе болела вся семья. Родители, бабушка с дедушкой и 94-летняя прабабушка смотрели конкурс в прямом эфире. И очень были рады победе своей девочки.

- Большую часть своего денежного выигрыша (100 000 рублей, - Прим.ред.) я отдам маме, - уверяет Марина. – Она очень помогала мне в конкурсе и морально, и помогала искать какие-то вещи для выступления. И мне очень приятно, что с выигрышем меня поздравили и мои «соперницы» - все на конкурс идут за победой и после проигрыша нужно иметь большую силу волю, чтобы поздравить другого.

Обладательница короны признается: наверно, заветный титул получила потому, что не думала только о победе. А радовалась процессу конкурса.

- А еще я уверено чувствовала себя на сцене, улыбалась, - смеется девушка.

Теперь Марина Карпунина не только получит корону и титул "Посол Красоты", но и будет представлять город на благотворительных, общественных и деловых мероприятиях.

Кстати, "Комсомольская правда" тоже внимательно следила за конкурсом. А наши читатели голосовали за совю победительницу. Девушка, набравшая больше всех "лайков" - Мария Каменева.