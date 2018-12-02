Фанаты Rammstein 6 часов простояли на морозе, чтобы встретиться с кумиром

Пока знаменитый вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн осматривает Санкт-Петербург, его фанаты оккупировали Невский проспект. 2 декабря в 18.00 в книжном магазине состоится встреча немецкого рокера с его поклонниками и многие любители тяжелого рока с обеда толпятся у входа в здание. Сейчас в очереди больше 500 человек и все они жаждут одного – хотя бы одним глазком увидеть Тилля!

Интересно, что Линдеманн приехал в Россию один, оставив своих музыкантов на Родине. В нашей стране рокер презентует некую новую программу, подробности которой не раскрываются. Это поклонников не смущает. Билеты на шоу немца раскуплены, а познакомиться с его книгой, которую он презентует сегодня, тоже жаждут сотни человек.

Очередь на фан-встречу с вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном в Петербурге.Несмотря на мороз, ребята не отчаиваются

Фанаты 6 часов ждут кумираФото: Артем КИЛЬКИН

Работники соседних магазинов рассказывают, что первые поклонники пришли к книжному около часа дня. Заняли очередь, чтобы быть в числе тех, кому удастся прикоснуться к знаменитости. Среди фанатов не только подростки – есть взрослые мужчины и женщины. С каждым часов очередь росла, и сейчас превратилась в непролазную. На встречу с кумиром фанаты пришли в полном параде – тепло одетые (сегодня на Северную столицу обрушился снегопад) и в веселом настроении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/680385" frameborder="0"></iframe> Шесть часов на морозе: Фанаты Rammstein выстроились в многокилометровую очередь на Невском ради встречи с Линдеманом.Артем КИЛЬКИН

Тиллю Линдеманну 55 лет. По всему миру он известен как фронтмен немецкой группы Rammstein, также несколько раз он принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica и Puhdys. Сейчас он презентует свою книгу стихов и отправляется в гастрольный тур по городам России. На его пути будет Москва, Иркутск и Новосибирск. Кстати, в прессе широко обсуждается его возможный роман с украинской певицей Светланой Лободой. В сети уже высказались предположения о том, что Тилль отец второго ребенка горячей Лободы, а сама она никак не комментирует слухи, ссылаясь на некий контракт.