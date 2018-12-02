Пряничный Дом Зингера выставят на продажу

В искусном пряничном исполнении предстали Адмиралтейство, Спас на Крови и Казанский собор, Витебский вокзал и Гостиный Двор, а также памятник архитектуры Дом Зингера. Последний экспонат, кстати, произвел настоящий фурор на выставке - настолько реалистично он получился! Как призналась «Комсомолке» мастер пряничного дела Галина Макеевич, на создание шедевра у нее ушло больше месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/680400" frameborder="0"></iframe> Фестиваль пряника 2018 прошел в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

- Перед тем как взяться за работу, за чертежи, я сходила на экскурсию в Дом Зингера, изучила все детали, - рассказывает Галина. - Долго думала, как сделать стеклянную крышу и купол. В итоге использовала кондитерскую карамель и, если честно, несколько раз переделывала эти элементы, пока не добилась идеального варианта.

Каждый элемент съедобный!Фото: Олег ЗОЛОТО

Пряничный Дом Зингера получился точь-в-точь, только масштабом поменьше: 60 см в высоту, 45 см в ширину и весом почти 12 кг. Абсолютно все детали в нем съедобные! Ну, кроме подсветки. На создание шедевра ушло 10 кг теста, 3 кг пудры и 2 кг карамели. Но мастеру меньше всего хочется, чтобы ее произведение искусства сразу после фестиваля пошло под нож какой-нибудь сладкоежки. Ведь такую красоту сначала должно увидеть как можно больше людей!

- Было бы здорово, если бы пряник выставили в Доме книги, например, а потом нашелся и покупатель, - улыбается автор вкусного и красивого экспоната. - Цену готова обсуждать, но это точно будет несколько десятков тысяч рублей.