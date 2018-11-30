Бариатрия: как похудеть с помощью хирурга

Проблема лишнего веса сегодня очень остро стоит для всего мира. И речь идет даже не о красоте – лишние килограммы серьезно подрывают здоровье тучного человека. Когда пора бить тревогу, кому помогут только хирурги и можно ли обойтись одной силой воли? На все эти вопросы в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» ответил главный врач клиники «Медси» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, врач высшей категории эндовидеохирург Антон Пришвин.

Бариатрическую хирургию часто называют хирургией ожирения – серьезного заболевания, которое характеризуется избыточной массой тела и метаболическим синдромом. Если говорить совсем упрощенно, бариатрические операции меняют анатомию желудка. В России это вид оперативного вмешательства развивается стремительно, ведь полных людей, к сожалению, меньше не становится.

Важно понимать: пациентами специалистов по бариатрии становятся не тогда, когда нужно похудеть на пять – десять килограммов. Как правило, на операционный стол ложатся люди, которым жизненно важно сбросить не меньше полцентнера избыточного веса.

При этом – парадокс – в Санкт-Петербурге немало людей, которые считают ожирением даже небольшую полноту и буквально оббивают пороги клиник, чтобы уговорить хирургов уменьшить им желудок. Есть и другие: чрезвычайно тучные люди, которые, напротив, не считают себя полными и – по разным причинам – продолжают наращивать вес.

Как же определить, действительно ли человек нуждается в хирургическом вмешательстве?

- Есть интегральный показатель – индекс массы тела, - объясняет Антон Пришвин. – Масса в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Начиная с цифры 35, мы получаем ситуацию, при которой в работу должны включаться хирурги. И операция здесь показана не потому, что человек как-то не так выглядит. Избыточный вес, как правило, дает сопутствующие заболевания: прежде всего сахарный диабет, а также артриты, артрозы и так далее. Ожирение сокращает продолжительность жизни.

Но прежде чем сделать операцию, нужно выявить причину избыточного веса. Чаще всего это нарушение пищевого поведения. Даже если вы сами считаете себя малоежкой, врачи все равно будут корректировать ваш рацион.

- Некоторые пациенты говорят: «Мы съедаем мало», - говорит Пришвин. - Я им отвечаю: «Это малое именно для вас – избыточно. Вы ограничены в движениях, у вас такого рода метаболизм. Для вас это необходимо изменить». Если пациент способен сделать это самостоятельно – это замечательно. Если вы сможете самостоятельно за неделю потерять 8-12 килограммов, а потом закрепить этот эффект, я буду только рад. Но ваш рацион уже сейчас должен быть таким, как у пациентов после бариатрической операции. И так придется питаться всю жизнь. Конечно, многие не в состоянии прийти к такому эффекту. Для этого нужна огромная сила воли. Пациентов, способных на это, единицы. Всем остальным помогает хирургия.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с Антоном Пришвиным. Как лечить лишний вес 00:00 00:00

НА ЗАМЕТКУ

Какие бывают бариатрические операции?

Обструктивные – нарушают продвижение пищи по верхним отделам желудочно-кишечного тракта.

- Еще недавно они были самыми распространенными, - рассказывает Пришвин. – На границе желудка и пищевода ставился силиконовый бандаж, размер которого менялся в зависимости от того, насколько его заполняли жидкостью. Желудок таким образом делится на две части: верхняя, маленькая, принимает пищу и рефлекторно вызывает чувство насыщения. В итоге пациент меньше съедает в течение дня. Но такие операции дают ряд осложнений. К тому же пациенту приходится регулярно посещать доктора, чтобы регулировать размер бандажа. Это не очень удобно.

Реконструктивные – уменьшение желудка. Часть органа отсекается, он уменьшается в размерах и превращается в подобие рукава.

- Такая операция выполняется лапароскопически, через 4-5 проколов, - поясняет Пришвин. Это гарантирует высокое качество и безопасность. На вторые сутки мы уже выписываем пациентов домой и процесс снижения веса начинается сразу после операции. Эффект насыщения наступает от небольшого количества пищи, которого хватает, чтобы все органы нормально работали. В первую неделю люди теряют от 8 до 12 килограммов веса, а эффект от операции сохраняется восемь месяцев и дольше. Как правило, за это время пациенты избавляются от большей половины лишних килограммов, а то и всех сразу. Да, есть дискомфорт, минимальные болевые ощущения – все же это оперативное вмешательство, но с тем, что было давно, не сравнить.

Комбинированные – включают себя уменьшение объема, а также шунтирование. Хирург уменьшает протяженность тонкой кишки, где происходит процесс экстракции энергетически ценных веществ.

- Эта операция носит более радикальный характер и показана пациентам с ИМТ больше сорока или же с диабетом второго типа, - рассказывает Антон Пришвин. – А также пациентам с диафрагмальной грыжей, которых мучает изжога. Отличительная черта – пациенты обязательно требуют послеоперационного наблюдения. Одним из важных элементов является коррекция минерального состава пищи, коррекция количества жидкости и дополнительного приема витаминов пожизненно. Несмотря на такие особенности, целому ряду пациентов показано шунтирование, оно имеет выраженный лечебный эффект и избавит человека от ряда заболеваний.

Сколько стоят такого рода операции, насколько они безопасны, всем ли можно их делать и кому хирурги точно откажут, слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

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