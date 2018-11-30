На нужды льготников выделили 60 миллиардов рублей

С начала 2018 года председатель комитета Александр Ржаненков встретился с жителями Санкт-Петербурга уже семнадцатый раз. Его цель - сообщить о планах и проделанной работе, а также лично поговорить с людьми, чтобы узнать, где и кому сегодня нужна помощь.

- Ежедневно более трех миллионов горожан получает от нас материальную помощь, - сообщил Александр Ржаненков. - А в 2019 году только на комитет выделили 60 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Комитет работает и с инвалидами, и с пожилыми, и с ветеранами труда, и с жителями блокадного Ленинграда, и со многими другими людьми, нуждающимися в помощи государства.

ДОЛГО ЖИТЬ

Выполняя указ президента, комитет старается повлиять на качество жизни петербуржцев. Александр Ржаненков заявил, что к 2024 году нужно выполнить задачу - продлить здоровую жизнь горожан до 67 лет. То есть до этого возраста петербуржцы не должны страдать от многочисленных старческих недугов. Также, по его мнению, продолжительность жизни в целом должна вырасти до 78 лет.

- Может быть, эти цифры сейчас трудно воспринимаются, - добавил председатель комитета, - но что будет сделано в нашем городе? Усовершенствуется медико-социальное обслуживание. Сейчас после лечения люди варятся в собственном соку, и лишь немногие имеют возможность пройти реабилитацию, потому что она стоит денег. А мы создадим систему, которая будет заниматься долговременным сопровождением пациентов. Так, пожилой человек получит и контроль, и лечение, и поддержку.

ИЗМЕНИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Александр Ржаненков с сожалением отметил, что более полутора миллиона петербуржцев находятся за чертой бедности. И количество этих людей растет. От нищеты страдают не только пенсионеры, но и те, кто работает в бюджетной сфере.

- Этим людям достаточно сложно сводить концы с концами, - сообщил политик. - У них плохие зарплаты и высокие траты, нужно платить за квартиру, воспитывать детей. Поэтому мы обязаны изменить прожиточный минимум, облегчить доступ к самым разным услугам, например, к протезированию зубов.

Помимо этого, звучала тема семьи. По статистике, в городе снизилась рождаемость, а число многодетных семей, напротив, выросло. Сегодня более 43 тысяч семей - многодетные. Как считает Александр Ржаненков, родители всегда осознанно подходят к этому вопросу. И, вопреки злым языкам, часто они куда более ответственные, чем те, кто воспитывает одного или двух детей.

- Вопросы, связанные с детством, всегда в приоритете, - напомнил он. - В следующем году более 14 миллиардов рублей получат именно такие семьи.

Отвечая на вопросы из зала, политик много говорил об инвалидности. Сейчас в Петербурге проживают более 770 тысяч людей с ограниченными возможностями, из них 17 тысяч - дети. Всем им нужна колоссальная поддержка, качественные лекарства и средства для реабилитации. Александр Ржаненков пообещал проработать вопросы, связанные с выпиской льготных лекарств и выдачей некачественных дженериков.

После общей встречи председатель комитета лично принял 13 человек. Такое общение давно стало его привычкой.

- Люди часто спрашивают о ЖКХ, жилье, транспорте, просят организовать социальное такси и помочь с получением средств для реабилитации. Многие интересуются медицинскими вопросами. Ежегодно проходит не менее 20 встреч, а на личный прием записывается до 30 человек.