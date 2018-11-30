Инвалидам в Северной столице помогут трудоустроиться

3 декабря во всем мире отмечается День инвалида. Накануне важной даты в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная людям с ограниченными возможностями здоровья. О том, как в Северной столице меняют жизнь этой категории граждан, рассказали комитеты по социальной политике, здравоохранению, труду и занятости, а также общественные организации Петербурга.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ПРИОРИТЕТЕ

Сейчас в нашем городе проживают 604 тысячи инвалидов. Из них 92 тысячи - люди трудоспособного возраста и 17 тысяч несовершеннолетних. Ежедневно правительство города работает над тем, чтобы сделать их жизнь комфортнее и счастливее.

В Северной столице реализуются десятки программ, нацеленных на формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, совершенствование медико-социальной экспертизы и создание доступной среды. Последнее направление - одно из самых приоритетных. Как рассказала первый заместитель председателя комитета Галина Колосова, за последние годы количество организаций, где есть все условия для колясочников, увеличилось.

- Сегодня в реестре объектов около двух с половиной тысяч городских учреждений, в которых созданы условия для предоставления услуг инвалидам с персоналом и техническими средствами адаптации, - сообщила Галина Колосова. - Наращивать показатели полностью доступных объектов мы планируем с помощью нового строительства.

Еще одно важное направление работы Комитета по социальной политике - социальная поддержка инвалидов и их семей. В Петербурге они получают дополнительные выплаты и пользуются множеством льгот.

- Помимо федеральных пособий, в Петербурге существуют региональные. Для этого мы используем возможности городского бюджета, - объясняет Галина Колосова. - Также предусмотрены транспортные льготы, реализуется проект «Социальное такси». В этом году им бесплатно воспользовалось около 52 тысяч горожан, имеющих ограничения в движении.

Сейчас сотрудники комитета активно работают над реализацией программы комплексной реабилитации инвалидов. Проект, направленный на повышение качества всех сфер жизни, они представят в 2019 году.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ

Один из важных пунктов социализации людей с ограниченными возможностями здоровья - трудоустройство. Как правило, работодатели боятся брать на службу инвалидов. Руководители организаций считают, что не потянут такую ответственность. Но цифры говорят сами за себя. Больше половины инвалидов, направленных в компании на трехмесячную стажировку, после прохождения испытательного срока остаются там.

- Согласно условиям проекта город оплачивает работу стажера, 17 тысяч рублей, и труд наставника - 8500. В своем подчинении сотрудник может иметь до пяти стажеров, - рассказывает начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Петербурга Ирина Кузнецова.

Еще одна программа - «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста» - была запущена в 2018 году. Проект рассчитан на тех, кто пока не готов к открытому рынку труда.

- Функционируют десять площадок, на которых трудится более двухсот человек с инвалидностью. Им помогают инструкторы по труду. Планируется, что по итогам этой программы участники выйдут на открытый рынок труда. Это отличная возможность адаптации, - говорит Ирина Кузнецова.

Комитет по труду старается помочь как можно большему количеству инвалидов. Для этого им нужна поддержка работодателей, которые с радостью примут новых ответственных и замотивированных сотрудников.