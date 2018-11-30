«Он сидел на кухне и не знал о пожаре»: В Петербурге мужики спасли из огня дедушку и трех собак

Зарево в небе над садоводством «Форт Ино» рядом с поселком Приветнинское Ленобласти заметил проезжавший мимо рабочий стройки. Мужчина сразу же ударил по газам и позвал на помощь мужиков из стоявшего рядом коттеджного поселка. Услышав о пожаре, друзья прыгнули в машину и помчались на подмогу.

- Мы с приятелями пили чай, когда к нам приехал рабочий и крикнул: «Там пожар», - делится местный житель Антон Долгалев. - Нас было четверо: председатель коттеджного поселка, я - администратор соседнего поселка, этот рабочий и тракторист. Мы быстро ринулись туда. Когда подъехали, там уже полыхала крыша. В доме жил одинокий дедушка. Когда мы к нему зашли, он сидел на кухне и даже не подозревал, что у него над головой разгорается пламя.

Пожар в садоводстве Форт Ино около Приветнинского.

Мужики хорошо знают дедушку. Они не раз видели его гуляющим с собаками, поэтому первым делом спасатели стали расспрашивать пенсионера о питомцах.

- Мы сразу же начали выводить дедушку и его собак, - продолжает Антон. – При этом допытывались, в каких комнатах у него животные, где документы лежат. Две питомицы были возле своего хозяина. Еще одна была закрыта в другой комнате. Было темно, но мы услышали лай и бросились к ней. В горящем доме нашли телефон дочки, позвонили ей. Дедушка от пожара был в шоке. Поэтому мужикам пришлось его несколько раз его одергивать.

Дедушку и его трех собак спасли из горящего дома.

- Я поехал встречать пожарных, а мои друзья остались с дедушкой, выносили из дома ценные вещи, - делится спаситель. - Пенсионер несколько раз порывался залезть в огонь, вспоминал, что что-то забыл. Но мои друзья были начеку. Они его спеленали, чтобы он не пострадал. Собак тоже приходилось отгонять от горящего дома. Все документы дедушки мы сами успели спасти.

Огонь разгорался с такой скоростью, что когда пожарные приехали, спасти дом было уже невозможно.

Дом загорелся с крыши Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Пока пожарные проливали дом, чтобы не загорелись соседние постройки, дедушку забрал муж его дочери, - поясняет Антон. – Он отвез пенсионера к себе. Дедушка был в таком состоянии шоковом, что ему было не до благодарностей. Сам дом сгорел полностью. Очаг возгорания был на крыше. Я думаю, что были какие-то проблемы с дымоходом. Из-за этого и началось возгорание.

Сами мужики себя героями не считают. По их словам, на их месте так бы поступил каждый.

Собак удалось спасти Фото: ДТП и ЧП Петербурга