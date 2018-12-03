Вернулся в пустую квартиру: в каких районах города орудуют воры

Только вдумайтесь: половина всех зарегистрированных преступлений в Российской Федерации (50,6%) с января по сентябрь 2018 года — это хищения чужого имущества. Об этом сообщается на сайте МВД РФ в сводке о состоянии преступности в стране. При этом квартирные кражи ежегодно составляют порядка 25% от общего числа преступлений в стране.

Чаще всех от воров страдают жители многоквартирных домов крупных мегаполисов: соседи в многоэтажках не особо дружат между собой. Причем жертвами преступников становятся не только зажиточные граждане, но и пенсионеры или семьи с небольшим достатком.

Как сообщает «Российская газета», только половину квартирных краж совершают «профессиональные» грабители. Остальная половина преступлений относится к маргинальным слоям общества — наркоманами, алкоголиками, гражданами, недавно вышедшими из мест лишения свободы. Им не важно, насколько хорошо живет их жертва: они выбирают двери и окна, которые легче взломать. Ценные вещи и бытовую технику можно легко продать, а украденные сбережения — потратить на собственные нужды. Именно поэтому раскрываемость квартирных краж находится на низком уровне.

Но даже если вы поставите самую дорогую дверь и замок — для профессионального вора это лишь досадная, но легко устранимая проблема. Корреспондент «Комсомолки» пообщался со специалистами компании «Дельта» и узнал, по каким признакам воры выбирают жертву и в каких районах нашего города больше всего орудуют домушники.

Признаки жертвы

Как говорят специалисты силовых ведомств, чаще всего квартирные кражи совершаются путем подбора ключей. На втором и третьем местах после этого идут взлом двери или замка и проникновение в квартиру через окно.

Кто станет очередной жертвой преступников, предугадать сложно. Но, если верить статистике, квартиры с кондиционерами, спутниковыми антеннами, дорогими стеклопакетами и дверями чаще всего привлекают грабителей.

Другой вариант — жилье будущих жертв выбирают, отслеживая граждан, когда те совершают дорогие покупки.

В зимнее время распространен и метод банального наблюдения. Темнеет рано, граждане включают в квартирах свет, а домушники из подъезда противоположного дома разглядывают «обстановочку» внутри квартиры. Да и наводка не теряет своей актуальности и в наши дни.

— Большинство владельцев жилья надеются, что, грабители выберут любую квартиру, но только не их. Однако так происходит далеко не всегда. И зачастую осознание того, что охранную сигнализацию поставить все-таки нужно, приходит тогда, когда охранять уже нечего, — отмечают специалисты компании «Дельта». — Не стоит повторять чужие ошибки и оставлять имущество без надежной охраны, особенно когда вы собираетесь отметить новогодние праздники вдалеке от дома. Больше всего квартирных краж происходит с 12 до 18 часов. Ночью квартирные воры предпочитают спать, а вот от работы в выходные не отказываются. Особенный шквал краж происходит в новогодние праздники, когда люди уходят в гости всей семьей, оставляя дома ценные вещи и подарки. Необычный случай произошел в Москве в 2014 году, когда перед Новым годом вор вынес наряженную елку и все подарки под ней. Это было шоком для всех жителей.

География преступности

По данным Генеральной прокуратуры, наибольшее количество краж совершается в Центральном федеральном округе РФ, за ним идут Сибирь, Урал и Приволжский федеральный округ. Но это не значит, что и в других субъектах нашей страны сейчас не орудуют домушники.

На основе собственного опыта в задержании воров, эксперты компании «Дельта — системы безопасности» составили список районов, где чаще всего совершаются квартирные кражи. Наиболее «пораженными» оказались центр города, северо-западный и северо-восточный районы. Другие остаются ворам «на закуску».

Как рассказали специалисты охранного предприятия, утверждение, что воры орудуют только в необжитых новостройках, верно лишь наполовину. На прошлой неделе на северо-западе нашего города преступники «вынесли» квартиру в доме с консьержем и видеонаблюдением. Только кто их сейчас найдет, людей в темной одежде и капюшонах…

Без пожаров и потопов

Новогодние праздники могут омрачиться не только визитом непрошенных гостей, но и чудачествами собственных соседей. Пару лет назад в нашей области в новогоднюю ночь в одной из квартир произошел пожар из-за зажжения бенгальских огней. В квартире сгорели холодильник, стиральная машина, монитор, одежда. Семья была семья вынуждена заново ремонтировать квартиру и снимать на время ремонта другое жилье. Хорошо, что хозяева в момент пожара были дома и вовремя вызвали огнеборцев. Другой случай произошел год назад. В окно на девятом этаже залетела и взорвалась петарда: кто-то отмечал праздник во дворе. Ракетница влетела в окно, ударилась о потолок и разорвалась, отчего вспыхнули оконные занавески и скатерть. Жильцов в это время дома не было — семья уехала отмечать новогодние праздники к родственникам. А вернулась на пепелище…

На северо-западе города в прошлом году забывчивые соседи затопили квартиру снизу. Изрядно захмелев после ящика шампанского, глава семейства решил расслабиться в ванной. Закрыл пробкой сток, включил воду и пошел за новогодний стол дожидаться, когда ванна наберется. Да вот незадача — уснул… Проснулся от того, что соседи снизу долбились в дверь. В обеих квартирах потом пришлось заново делать ремонт.

Чтобы минимизировать риски от таких неприятностей, горожане начали устанавливать умную сигнализацию от «Дельты». Пожарная сигнализация представляет собой комплект датчиков, которые устанавливаются за пару часов и не требуют штробления стен и прокладки кабеля. Беспроводная система передает сигнал через GSM модуль, поэтому риск, что линии связи выйдут из строя при высокой температуре или открытом очаге пламени, полностью исключен.

Если в квартире или доме произойдет возгорание, задымление или нехарактерное повышение температуры, запустится система оповещения. Включится звуко-световая сирена, на телефон владельца придет смс-уведомление, а на пульт охраны — сигнал тревоги. В этот момент операторы call-центра незамедлительно звонят клиенту и одновременно вызывают пожарную бригаду и группу быстрого реагирования.

По аналогичной схеме работают датчики протечки воды. Они устанавливаются под ванну или раковину и при скоплении воды в этих местах бьют тревогу.

Охранной системой можно управлять через бесплатное мобильное приложение (18+).

Как усмирить дебоширов в пару кликов

Каждый празднует Новый год по-своему. Кто-то радуется подаркам в кругу семьи и смотрит телевизор, а кто-то устраивает настоящую вакханалию с бурными плясками и криками, а иногда доходит и до поножовщины… Специалисты по безопасности не рекомендуют самостоятельно разбираться с буйными соседями: в таких случаях лучше вызвать профессионалов.

Установив услугу тревожной кнопки от «Дельты», вы парой нажатий на экран смартфона сможете вызвать группу немедленного реагирования, которая укротит буйный нрав дебоширов и передаст нарушителей общественного порядка в органы полиции.

Мобильная тревожная кнопка будет всегда под рукой, окажись вы или члены вашей семьи дома, в гостях или на улице. Абонентская плата составит от 50 рублей в месяц. В преддверии Нового года «Дельта» не только предоставляет услугу по специальной цене, но и дает возможность подключить к мобильной тревожной кнопке неограниченное количество дополнительных пользователей.

Позаботьтесь о безопасности своих близких уже сейчас: подключайте к мобильной тревожной кнопке своих родителей и других родственников, протестируйте возможности «Дельты», чтобы без паники встретить Новый год.

А сертификат на подключение к охране «Дельта» может стать прекрасным и, главное, полезным новогодним подарком.

Составлен рейтинг улиц, где чаще обворовывают квартиры.Видео: компания "Дельта"

Как защитить жилье, сэкономив деньги на новогодние подарки?

Проанализировав ситуацию в области квартирных краж и ее неутешительную динамику, руководство компании «Дельта» экстренно приняло решение поддержать население города социальной новогодней акцией — «Сигнализация за полцены».

Только до конца декабря у вас есть уникальная возможность сэкономить на сигнализации, заплатив в два раза меньше. Специалисты компании «Дельта» подберут именно тот «умный» комплект, который нужен конкретному клиенту. Установив комплект сигнализации «Дельта», можно смело доверить охрану дома или квартиры надежным датчикам и профессиональным, экипированным на все случаи жизни бойцам.

Подчеркиваем: уникальное предложение действует только в декабре 2018 года. Однако количество комплектов оборудования строго ограниченно и может закончиться намного раньше 30 декабря. Поэтому специалисты компании «Дельта» рекомендуют позвонить или зайти на сайт и оставить заявку, чтобы гарантировать участие в уникальной акции, которая проводится раз в году.

Помните: многие квартирные кражи часто происходят по вине самих хозяев. И хоть говорят, что от судьбы не уйдешь, лучше ее не искушать. Больше не нужно откладывать покупку, ведь безопасность стала такой доступной!

«Дельта — системы безопасности» — это предприятия, оказывающие охранные и сопутствующие охране услуги на территории РФ.

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«Дельта — системы безопасности»

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