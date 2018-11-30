2018-11-30T14:14:33+03:00
Общество

Албин пообещал полностью открыть Крестовский остров для петербуржцев

А заодно вице-губернатор объяснил, в чем был смысл строительства Яхтенного моста
Петр КИБЕР
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Албин пообещал полностью открыть Крестовский остров для петербуржцев.Албин пообещал полностью открыть Крестовский остров для петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Футбольный чемпионат мира, отгремевший в России летом 2018 года, оставил после себя богатое наследство. Петербург, в частности, получил новый стадион, две станции метро и Яхтенный мост, связавший Приморский район с Крестовским островом. При этом среди горожан раздавались и слова критики в адрес построенных объектов. На это им ответил вице-губернатор города Игорь Албин.

- Смысл Яхтенного моста в том, чтобы равномерно распределить нагрузку в момент проведения мероприятий, - пояснил чиновник в своем «Инстаграме».

По статистике, пешеходная переправа принимает на себя около 30 процентов болельщиков, идущих на матч и после него. Это позволяет разгрузить станции метро «Новокрестовская» и «Крестовский остров». И их не приходится закрывать, как бывало со «Спортивной» после игр «Зенита» на «Петровском».

Критика из разряда «а зачем он нужен» тем более неуместна, что город почти ничего не потратил на строительство моста. Его подарили Петербургу дорожно-строительные организации Северной столицы.

-Переправа соединила Приморский район с Петроградским и получилась огромная зона отдыха, включающая Парк 300-летия, Приморский парк Победы, Южную и Северную дороги Крестовского острова.

Второй момент, на который обратил внимание Игорь Албин – доступность всех частей оконечности Крестовского острова. На сегодняшний момент, возле стадиона «Санкт-Петербург» все еще стоит временный забор, закрывающий прямой доступ с Яхтенного моста на набережную Финского залива, а также корпуса медиацентра. Их решили оставить до 2020 года, когда город на Неве примет игры футбольного чемпионата Европы. Но вице-губернатор намерен убрать и их, чтобы не терпеть еще полтора года.

- Очень жду момента, когда уберем все заграждения. До конца года постараемся решить вопрос. Откроем Крестовский остров для жителей Петербурга полностью. А перед матчем поставим забор обратно, - написал в соцсети Албин.

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