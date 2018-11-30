«Меня принимают за студентку»: 41-летняя петербурженка стала самой сексуальной бабушкой в мире

Петербурженка Елизавета Родина – бабушка, которая сведет с ума любого дедушку. Роскошные платья, яркий макияж и высокий каблук - в свои 41 женщина даст фору даже студентке. В социальных сетях за ней давно закрепилось звание самой сексуальной бабушки России. Теперь она носит его официально.

«САМАЯ-САМАЯ»

Титул «Sexiest Grandma» петербургской красавице присвоило международное агентство «Интеррекорд». Вот уже двадцать лет организация является основным конкурентом «мировых рекордов Гиннесса». Они также собирают информацию о «самых-самых» и «единственных», составляя свой список рекордсменов.

Всем бы бабушкам такую фигуру! Фото: предоставлено героем публикации.

- Мы проанализировали публикации в модных журналах, где публиковались другие «секси-бабушки», - поделился с «Комсомольской правдой» генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд Влад Копылов. - Также учли победу в конкурсе «Миссис Бабушка Европы» и обратили внимание на фотосессию, где она снималась в полураздетом виде.

Агентство уже подготовило для Елизаветы сертификат, подтверждающий ее новый титул. Его вручат при первой же возможности.

КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ

О том, что она теперь самая «горячая» бабушка мира Елизавета Родина узнала в день рождения – 29 ноября.

- Новость, конечно, интересная. Даже горячая, я бы сказала, - смеется Елизавета. – Я знала, что «Интеррекорд» заинтересовались моей персоной. Но не ожидала такого подарка на праздник.

Петербурженка не делает пластику и подтяжки. Фото: предоставлено героем публикации.

Бабушкой Елизавета Родина стала в 2016 году. Тогда же она впервые приняла участие в международном конкурсе «Mrs Grandma Europe». 37-летняя петербурженка поразила жюри не только эффектной внешностью, но и своим музыкальным талантом. Елизавета – профессиональная певица. Вместе с дочерью Анной она основала вокальный дуэт и компанию по организации праздников. Когда женщины выступают на сцене, зрители не верят, что перед ними мать и дочь.

- Не сразу люди это понимают, переспрашивают. Приходится объяснять, что я уже бабушка, что дочке 22 года, а внучке – три, - делится Елизавета. – Я преподаю вокал у пенсионеров и людей старшего возраста. Когда ко мне приходят новые ученики, мы общаемся, узнаем друг друга. Они думают, что я студентка. Спрашивают, в каком университете учусь и почему так много знаю.

Елизавета и Анна перед выступлением. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Завистницы подозревают, что красота Елизаветы – дело рук талантливых врачей. Однако, это не так. Она ни разу не ложилась под нож хирурга и даже не задумывалась о ботоксе. Как говорит петербурженка, оставаться молодой и энергичной ей помогает работа и любящая семья.