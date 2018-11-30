Шнуров пообещал Киеву приехать с концертом, когда ему будет шестьдесят

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» в последнее время с большим интересом следит за новостями. За последние дни в его Инстаграме появилось сразу несколько заголовков из СМИ, которые, судя по всему, его впечатлили. Это статья про рейтинг качества жизни в российских городах, где в лидерах оказалась Тюмень и заметка об отмене сразу нескольких концертов рэперов. А сегодня Шнур поразился запрету въезда на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Отреагировал он на это небольшим, но, как всегда, точным стихотворением.

- Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас.

Но взаимное наше влиянье.

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде, друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Творчество Сергея Шнурова мнгновенно оценили сотни тысяч его подписчиков. Кто-то даже заметил, что «Ленинград» всегда и везде будут ждать. Даже когда Шнуру исполнится 90.

- Собираем петицию на разрешение въезда. Даешь «Ленинград» в Украину, - написал другой пользователь.

Напомним, Шнуров в 2016 году уже отменил тур своей группы по Украине. Однако, обещал возобновить подготовку к нему, как только будут налажены хотя бы минимальные дипломатические отношения.