В Санкт-Петербурге пройдет научно-практический семинар «Гособоронзаказ. Ценообразование и раздельный учет»

Гособоронзаказ для заказчика, головного исполнителя или участника кооперации любого уровня - это бесконечный юридический квест. Опытные игроки знают, что вникать в специфику законодательства и регламентирующие документы придется глубоко и постоянно и, возможно, никогда или, по крайней мере, не скоро на этом поле возникнет хоть какая-нибудь стабильность. Правила меняются, и мы должны без промедления меняться вместе с ними. Заместитель министра финансов Алексей Лавров не без иронии высказался на эту тему в одном из своих недавних выступлений:

«Нам нужно выйти на стабилизацию законодательства. Идут чередой десятки поправок не только в 44-й закон, но и в 223-й. Ситуация сегодня похожа на анекдот про студента, который пришел в книжный магазин и попросил 44-й закон, а ему ответили: «Извините, периодикой не торгуем».

Однако, пока до стабилизации еще далеко, сидим за партами, продолжаем изучать новые правила. Например, приказ Минобороны № 554 от 08.10.2018, которым устанавливается требование для всех предприятий исполнителей гособоронзаказа, на которых созданы военные представительства Минобороны, а так же у иных организаций, предоставлять отчет об исполнении госконтактов/контактов. Отчет предусмотрен Правилами ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности. Однако из текста приказа все же остается не вполне понятным, каков регламент и правила предоставления этого отчета. Кроме того, кто и в какой форме будет истребовать отчет у иных организаций? У каких иных? Специалисты Департамента финансового мониторинга Минобороны РФ подробно проконсультируют исполнителей 14 декабря на семинаре в Санкт-Петербурге.

Множество вопросов остается к планированию себестоимости продукции по ГОЗ. В частности, какая методическая база оценки затрат используется в Минобороны? Каковы порядок и особенности военно-научного сопровождения НИОКР, включенных в Гособоронзаказ? И еще множество неочевидных и переменчивых вопросов, без прояснения которых просто невозможно ни исполнять Гособоронзаказ, ни планировать деятельность предприятия на ближайший год.

На семинаре расскажут о порядке предоставления обязательных отчетов об исполнении контрактов по Гособоронзаказу в Минобороны и ценообразовании. Фото Анны Аникиной.

Эксперты и практики, в том числе те, кто участвовал в создании актуального законодательства, соберутся 14 декабря на Научно-практическом семинаре «Гособоронзаказ. Ценообразование и раздельный учет» в Санкт-Петербурге. Конференции и семинары, организованные журналом «Новый оборонный заказ. Стратегии» отличаются оптимальным составом спикеров, чей профессиональный уровень позволяет раскрыть и прояснить сложные и спорные моменты законодательных новаций.

В этот раз докладчиками выступят: Сергей Шеремет - заместитель директора департамента финансового мониторинга гособоронзаказа Минобороны РФ; Владимир Довгий - генеральный директор Межведомственного аналитического центра; Дмитрий Дедов - заместитель директора Института подготовки специалистов оборонного комплекса и инфраструктурных отраслей НИУ «Высшая школа экономики»; Геннадий Лавринов - первый вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук; Василий Ястребов начальник департамента методологии ценообразования ФГУП «Организация «АГАТ» ГК «РОСКОСМОС». Александр Яковлев - руководитель группы методологии фирмы «1С», Илья Апарышев ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». Программа конференции.

Место проведения: Санкт-Петербург, В.О. Биржевой пер. 2–4. Solo Sokos Hotel Palace Bridge

Дата и время проведения: 14 декабря 2018 г.

9:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 19:00 Семинар

Организатор: ООО "Дифанс Медиа" (журнал "Новый оборонный заказ. Стратегии")

Телефоны офиса: 8 (812) 309 27 24 , +7 921 550-01-64

E-mail: avg@dfnc.ru

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