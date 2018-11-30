2018-11-30T17:47:47+03:00
Общество

«Великие имена России»: На Петра Первого претендуют сразу два аэропорта - Пулково и Воронеж

Интрига сохранится до 4 декабря. А само голосование закроется уже сегодня, 30 ноября
Полина ЖУКОВА
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Через несколько дней петербуржцы узнают, в честь кого из великих назовут Пулково.Через несколько дней петербуржцы узнают, в честь кого из великих назовут Пулково.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петр Первый, Александр Пушкин или Александр Невский? Через несколько дней петербуржцы узнают, в честь кого из великих назовут Пулково. Проект «Великие имена России» подходит к своему логическому завершению. И сегодня наступил последний день голосования за дополнительные имена для аэропортов страны. Петербуржцы, которые еще не сделали свой выбор, могут поучаствовать в проекте до 23:59 30 ноября на сайте.

– Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование, – сообщили организаторы проекта. – Победители конкурса будут объявлены 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Россия-1».

Стало известно, что в выборе дополнительного имени для петербургского аэропорта поучаствовали больше 125 тысяч человек. Лидирует в финальной тройке Петр Великий. Имя российского императора хотят связать с Пулково около 59 тысяч человек (46%). На втором месте – князь Александр Невский с почти 43 тысячами голосов (34%). Великий русский поэт набрал пока около 23 тысяч «за» (18%).

Появится ли именно имя Петра Первого в названии аэропорта Пулково, остается интригой. Дело в том, что за основателя Северной столицы голосовали еще и в Воронеже. И там император также стал лидером голосования – его выбрали 58 процентов участников. На имя Пушкина претендует московский Шереметьево: в этом столичном аэропорту Александр Сергеевич лидирует. А вот имя Александра Невского Петербург больше ни с кем не разделил.

Напомним, что в среду, 28 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает называть крупные транспортные узлы страны в честь великих соотечественников. Такие предложения правительству будет вносить Общественная палата РФ, выставив перед этим вопрос на общественное обсуждение.

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