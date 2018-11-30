Группа МТС и Кировский завод объявили о стратегическом партнерстве в автоматизации производства

МТС и Кировский завод объявляют о стратегическом партнерстве в области автоматизации производственной деятельности и повышения эффективности промышленного производства с помощью инновационных ИТ-технологий.

Соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном инновационном форуме. Результатом проекта станет появление на рынке нового класса ИТ-решений – индустриальной коммуникационной платформы, которая расширит возможности промышленных предприятий в области цифровизации. В частности, в результате внедрения таких решений коэффициент продуктивной загрузки станка, то есть максимально возможный выпуск продукции или объем переработки сырья в год, может увеличиться в 1,5 раза.

Первым этапом сотрудничества «Кировского завода» и Группы МТС станет создание индустриальной платформы для удаленного мониторинга и управления производственным оборудованием. В ее основе – технологии искусственного интеллекта для сбора и анализа данных о работе станочного парка, способные обработать информацию с неограниченного количества единиц техники. Данная платформа может быть использована для повышения эффективности внутренней и внешней логистики, улучшения работы автоматизированных узлов учета и других производственных процессов. Платформа будет интегрирована, запущена и протестирована на одном из предприятий компании «Кировский завод».

На втором этапе сотрудничества решения платформы планируется масштабировать и на другие производственные площадки «Кировского завода»: предприятия сельскохозяйственного, промышленного, энергетического машиностроения, металлургическое производство и энергетический комплекс.

«Группа МТС обладает широкой экспертизой в области промышленных IoT-решений. Наш совместный проект будет востребован не только на предприятиях Кировского завода, а во всей отрасли. Разработанные в результате партнерства решения позволят повысить конкурентоспособность предприятий в условиях глобальной цифровизации. В наших планах – вывести разработку на рынок как самостоятельный коммерческий продукт. Он может быть внедрен компаниями, которые занимаются выпуском промышленной продукции, логистикой, энергетикой и другими направлениями деятельности», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

«Цифровизация промышленности приносит очевидные результаты. В «Энвижн Груп» и МТС мы видим стратегических партнеров, совместно с которыми сможем не только продолжить цифровизацию собственных мощностей, но и развивать промышленную индустрию России в целом путем автоматизации и роботизации производственных процессов на других предприятиях», — прокомментировал соглашение генеральный директор Кировского завода Георгий Семененко.

«Кировский завод» выступает соавтором концепции системы, а также опытной площадкой для испытаний и ввода в эксплуатацию отраслевых решений. Дочерняя компания МТС системный интегратор «Энвижн Груп» разрабатывает решение, проектирует программно-аппаратный комплекс. МТС как технологический партнер проекта и как лидер корпоративного рынка связи России примет участие в масштабировании решения на бизнес-рынок страны.