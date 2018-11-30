В Петербурге пройдет «Школа краудфандинга»

"Скинемся всем миром" - такие призывы становятся все популярнее. Россияне собирают деньги на выпуск музыкальных альбомов, разработку технических новинок, городские проекты и, конечно же, на добрые дела. Методика называется краудфандинг.

А как заставить других поверить в твою мечту и обратить внимание миллионов людей на свой проект? Этому учат в «Школе краудфандинга». Ее запустила крупнейшая в России профильная платформа Planeta.ru совместно с Центром развития некоммерческих организаций.

С 7 по 9 декабря "Школа" пройдет в Санкт-Петербурге. Это полноценный трёхдневный курс для городских активистов, социальных предпринимателей и НКО. Они смогут на практике узнать, что такое краундфандинг и как использовать его для эффективного финансирования и продвижения своих проектов.

Обучение в "Школе" бесплатное. Большую вводную лекцию 7 декабря смогут посетить все желающие. Она состоится в 19.00 в Центре развития некоммерческих организаций (Лиговский 87, офис 300).

А 8 и 9 декабря ученики курса подготовят полноценные черновики проектов и защитят из перед коллегами, а также пообщаются с экспертами «Школы», местными СМИ и лидерами мнений. Чтобы попасть на эти занятия, необходимо оставить заявку на сайте. Их принимают до 5 декабря. Организаторы выберут 10 самых интересных проектов, чьи команды и пригласят на бесплатное обучение.