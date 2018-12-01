Оформляем детские пособия, не выходя из дома

Фонд социального страхования России (ФСС) за последние пять лет запустил в интернете ряд проектов, которые уже облегчили жизнь сотням тысяч петербуржцев. О них рассказали на состоявшемся в пресс-центре «Комсомольской правды»-Санкт-Петербург Круглом столе специалисты регионального отделения ФСС.

- Если посмотреть на статистику, то больше всего востребованы услуги, которые предоставляются мамочкам, - рассказывает заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Анна Кутузова. - Чаще всего поступают заявления на пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.

Сделать это не сложно, ведь с начала 2018 года все услуги Фонда стали доступны в интернете. Не отвлекаясь от важных дел, люди могут за считанные минуты подать документы или оформить необходимые заявления. Это делается через личный кабинет, зарегистрированный на официальном сайте fss.ru.

- Почему-то Фонд социального страхования исторически ассоциируется с бабушками и дедушками, - говорит управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС Константин Островский, - К ним мы действительно относимся с пониманием и заботой, однако, основной потребитель наших услуг – работающие граждане города. Это самая активная возрастная категория, для которой мы создаем комфортные условия.

Сервисы постоянно совершенствуются: вводятся новые функции, упрощается навигация. Кроме того, для доступа к услугам ФСС разработано специальное приложение «Социальный навигатор». Оно предназначено для получения информации обо всех государственных социальных услугах Фонда, которые оказываются для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших работников, пострадавших от несчастных случаев на работе. С его помощью можно рассчитать размер пособий и социальных выплат, получить информацию о социальных услугах, оставить обращение к сотрудникам ФСС. Пока что программа действует в тестовом режиме, но скоро заработает в полную силу.

В планах Фонда на 2019 год - запуск проекта «Социальный цифровой юрист». Сервис поможет разобраться в юридических тонкостях, а также пожаловаться на недобросовестных поставщиков социальных услуг.

- Проект направлен на то, чтобы систематизировать все социальное законодательство и дать возможность людям найти путь в этом море нормативно-правовых актов, - рассказала начальник правового отдела Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Заморочко.