Получаем больничный не в поликлинике, а дома!

На состоявшемся в «Комсомольской правде»-Санкт-Петербург Круглом столе специалисты регионального отделения Фонда социального страхования рассказали о новых интернет-сервисах и проектах.

- Почему-то Фонд социального страхования исторически ассоциируется с бабушками и дедушками, - говорит управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС Константин Островский, - К ним мы действительно относимся с пониманием и заботой, однако, основной потребитель наших услуг – работающие граждане города. Это самая активная возрастная категория, для которой мы создаем комфортные условия.

БЫТЬ БЛИЖЕ

Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) появились в России недавно, но оценить нововведение уже успели больше трех миллионов человек.

- Главное преимущество для граждан – листок невозможно потерять, испортить, - объясняет заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Софья Талантова. – Работник всегда имеет возможность узнать и проверить правильность расчета этого листа. Выигрывают и врачи. Сокращается время на оформление бумаги, а значит, больше внимания можно уделить пациенту. К тому же сокращаются расходы на учет и хранение листков, автоматически формируется отчетность. Есть преимущества и для работодателя. Обработка электронных листов займет меньше времени.

По ее мнению, в перспективе можно полностью отказаться от обычных больничных листов, ведь каждый человек сам выбирает, как ему его получать.

На сегодняшний день Петербург занимает 12-е место среди регионов по выдаче ЭЛН. Однако объемы растут. Если в 2017 году в электронном формате выдавались только 0,1 % от всех больничных, то за 10 месяцев текущего года по новой системе уже 5,3%. Сейчас в Северной столице зарегистрировано больше 300 тысяч юридических лиц, где трудятся около трех миллионов человек. Из них уже половина может смело подтвердить свою нетрудоспособность электронным документом.

РАССТОЯНИЯ НЕ ПРОБЛЕМА

Цифровые больничные – не единственная услуга, которую Фонд предоставляет в электронном виде.

- Если посмотреть на статистику, то больше всего востребованы услуги, которые предоставляются мамочкам, - рассказывает заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Анна Кутузова. - Чаще всего поступают заявления на пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.

Сервисы постоянно совершенствуются и дополняются. Например, совместно с РЖД Фонд социального страхования запустил проект «Оформление электронного талона Фонда социального страхования».

Программа стартовала в Северной столице в 2018 году. По задумке организаций, вся необходимая информация о льготнике, получившем от ФСС путевку в санаторий, поступает в цифровом формате на сервер РЖД. Благодаря этому человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу. Бесплатный билет он с легкостью оформляет через сайт.

- ФСС выполняет агентские функции по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, а льготным категориям граждан помогает с санаторно-курортным лечением, - объясняет заместитель управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Александр Образцов. - Этим людям не всегда просто передвигаться. Теперь они смогут оформить проездные билеты и получить их без проблем дистанционно. Это очень удобно.

Кстати, теперь все государственные закупки для инвалидов можно отследить в Сети. Для этого организация создала еще один цифровой проект - «Открытый контракт». Протезы, кресла-коляски, различные специализированные средства и путевки на санаторно-курортное лечение – в прозрачности сделок организации может убедиться каждый, кто зайдет на сайт.

Фонд планирует в 2019 году запустить проект «Социальный цифровой юрист». Сервис поможет инвалидам разобраться в юридических тонкостях, а также пожаловаться на недобросовестных поставщиков соцуслуг.

- Проект направлен на то, чтобы систематизировать все социальное законодательство и дать возможность людям найти путь в этом море нормативно-правовых актов, - рассказала начальник правового отдела Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Заморочко.