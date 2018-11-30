Дневник пилота: Был случай, пришлось сообщить на землю: «У нас на борту террорист»

В Архангельске пилот посадил падающий самолет без крыльев в лесу на деревья. Только чудом все пассажиры были спасены. Никто из них не получил даже царапины. Это чудесное спасение облетело всю страну. Но такие чрезвычайные ситуаций в небе не редкость. Для летчиков – это работа. Сложная, требующая выдержки и внимания. Что происходит во время полета за закрытой дверью кабины пилотов, пассажирам остается только догадываться. Командир Airbus A320 Андрей Литвинов специально для «КП» приоткрывает завесу и рассказывает о тонкостях одной из самых ответственных профессий.

«ПОСАДИМ САМОЛЕТ И НА ВОДУ, И В ПОЛЕ»

Подготовка к полету – важная процедура. Каждые полгода мы сдаем экзамен, в котором тысяча вопросов. После этого садимся за тренажер, где отрабатываем аварийные ситуации: возгорание двигателя, задымление кабины, отказ авиационной техники, уход на второй круг с неработающим двигателем. Даже есть пилотирование с двумя отказавшими двигателями.

Отрабатываем и посадку на воду. Конечно, это сложно. Любой отказ системы - это стресс для экипажа. Но во время аварийной посадки, мы можем посадить самолет и на трассу, и в поле. Когда под ногами «земля горит», надо действовать по обстановке. Запрещенных мест для посадки нет, и не может быть. Экипажу нужно спасти и пассажиров, и самолет.

Пилоты могут посадить судно на воду Фото: предоставлено героем публикации

Захват самолета террористами сейчас не так актуален. Системы безопасности в аэропортах работают профессионально. Поэтому пронести на самолет что-то запрещенное невозможно. Но мы отрабатываем и такие случаи. Есть документ, как действовать в таких ситуациях. Но в каждой командир сам решает, что делать. У нас ведь нет воздушных маршалов.

Представить такое, что пилот сам окажется экстремистом – невозможно. К полету попросту не допустят. Все летчики еще на стадии устройства проходят тотальную проверку. В том числе медкомиссию, в которую включены специально обученные психологи.

«САМИ ТОЛЬКО ВЗЛЕТАЕМ И САДИМСЯ»

Перед полетом мы сами обходим самолет и проверяем его исправность. Смотрим, какие были поломки, дефекты. С большими неисправностями мы не летаем. Но если какая-то лампочка перегорела, что из-за этого рейс отменять? Не горит и не горит. Прилетим и поменяем.

Во время полета бывают абсолютно разные ситуации, о которых мы не говорим пассажирам. Бывает отказ двигателя или отказ каких-то систем, но пассажиры это даже не замечают. Да и отказ двигателя это не так страшно, как звучит. На одном моторе судно летит также как и на двух. Два двигателя тоже могут отказать. Такое было на Гудзоне, где самолет сел на воду. В таких случаях все зависит от того, что перед тобой находится: если вода, будешь приводняться. А лес, горы или город – это уже хуже...

Кстати, спасательных парашютов как в фильмах для пассажиров нет. Неподготовленный человек просто не прыгнет. Есть только спасательные жилеты для посадки на воду.

В кабину пилотом может заходить только старший бортпроводник Фото: предоставлено героем публикации

При этом самолет мы можем сажать и в туман. Если видимость есть, то делаем это сами. Если нет, то поручаем автопилоту или уходим в другой аэропорт. Вообще во время полета судном управляет автопилот. Мы сами только взлетаем и приземляемся.

«ГРОЗА И ДЕБОШИРЫ СТРАШНЕЕ ОТКАЗА ДВИГАТЛЯ»

Самая большая опасность в небе– это гроза. Но унас есть локаторы и мы обходим ее. Если молния ударит в самолет, то может и разрушить его, судно теряет управление. Но благодаря локаторам, мы пролетаем мимо капризов природы. Бывает, что в самолет птицы попадают. В основном маленькие. Большие же могут оставить вмятины или привести к отказу двигателя.

Для пилота опасна еще рассеянность диспетчера. Самолеты могут столкнуться, если он не досмотрел. Такое уже было. Поэтому пилоты тоже не должны терять бдительности и надеяться только на диспетчера.

Не меньше опасны дебоширы на борту. Нам докладывают о каждом хулигане. Был у меня случай. Пьяный пассажир пытался прорваться в кабину, когда мы летели в Женеву. Он кричал:«Я взорву весь самолет, и никто никуда не долетит». Мы не могли быть уверены, что это просто пьяный человек. Поэтому мы сообщили на землю, что у нас на борту террорист. После этогов небо подняли два истребителя, которые нас сопровождали.

Пилотам не сообщают о звездах на борту Фото: предоставлено героем публикации

Но этот дебошир продолжал стучать в кабину так, будто с другой стороны кто-то бил кувалдой. Повезло, что бортпроводники были не девушки, а два плотных парня. Они вместе с пассажирами его скрутили.

«В ПОЛЕТЕ МОЖЕМ ВЗДРЕМНУТЬ»

Если в самолете летит известный человек, то меня не предупреждают. Если это кто-то из руководства компании или высокий чин, дают распечатку бортпроводникам, чтобы они внимательно отнеслись. Но нам не докладывают, потому что нам этого не надо.

В полете мы как обычные люди, конечно, едим и пьем. Делаем это по очереди. Нас кормят по меню бизнес-класса. Запрещенных продуктов или напитков нет. Энергетики не употребляем, а кофе, чай – это пожалуйста. Что касается алкоголя, то пить запрещено за 24 часа до рейса. Каждый раз перед вылетом нас досматривает доктор.

Вообще мы летаем по 10-12 часов в сутки. Бывает, что сон находит, если это ночь. Боремся с этим: вышел, умылся, выпил кофейку. Подремать минут 30 в долгом полете одному пилоту тоже разрешено. Но для этого надо позвать старшего проводника, чтобы он посидел с нами в кабине.

Телефоны не мешают полету самолета Фото: предоставлено героем публикации

«СЕМЬИ У НАС РОЖДАЮТСЯ В НЕБЕ»

Романы между пилотами и стюардессами бывают очень часто. А где нам еще знакомится? И так сказать служебных браков у нас очень много. Как это можно запретить нам? Это всегда было и будет. Я в кино как-то видел даже роман пилота с пилотом. Летчиков женщин, кстати, говоря, у нас много. Около 40 человек. Поэтому это уже не какая-то там экзотика.

Что же касается нашего отдыха в странах, куда мы летаем. То такое бывает, только если это длинный рейс. Прилетаем туда, экипаж отдыхает. В основном же все рейсы туда и обратно –это час стоянки, заправка и вылет обратно.

Но раз в году у нас есть бесплатный билет пилоту и члену его семьи. Если летаешь несколько раз, то идут мильные билеты. Там невысокая цена - только топливный сбор. Это процентов 15-20 от стоимости билетов. И это касается не только твоей авиакомпании.

«ТЕЛЕФОН НЕ МЕШАЕТ ПОЛЕТУ»

И еще несколько интересных вещей. Перед рейсом всех пассажиров просят выключить телефоны. Это было актуально еще в те времена, когда судна были менее технологичными, и телефоны создавали помехи. Сейчас самолеты современные, есть интернет и мобильная связь. Я думаю, что это устаревший закон и приказ, который надо просто поменять и все. Сами же мы телефоном не пользуемся. Вайфай - очень дорогой, да мне он там и не нужен. Связь с землей у нас есть и так. А по личным делам звонить просто некогда, да и нет необходимости.

И да, пилоты действительно не слышат аплодисменты. Но нам потом передают бортпроводники. Это всегда очень приятно.