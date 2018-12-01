Псковский Международный медиафорум собрал 350 журналистов из России и Европы

В Пскове прошел Международный медиафорум. В масштабном событии приняли участие 350 журналистов из России и стран Европы – Эстонии, Латвии, Германии и Армении. Для Пскова мероприятие такого формата было в новинку, однако прошло на высшем уровне.

Форум под девизом «Новое время – новые медиа» проходил в регионе в течение двух дней – 29 и 30 ноября. За это время на дискуссионной площадке журналисты, общественники и представители власти смогли обсудить насущные проблемы отрасли и презентовать успешные проекты. В программе медиафорума также были запланированы круглые столы и мастер-классы, на которых эксперты разобрали основные достижения региональной журналистики.

Участникам форума заявили – этот медиафорум не последний в Пскове. Планируется, что мероприятие станет ежегодным.

- Получился хороший старт, который дает все предпосылки для того, чтобы форум стал ежегодным, - заявил на официальном открытии губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Мы постарались сделать так, чтобы у форума была своя особенность, которая бы его отличала от других, которые проходят в регионах нашей страны.

Кстати, Псковский медиафорум проводился при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по делам национальностей, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовым коммуникациям.