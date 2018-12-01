45 тысяч жителей Волхова остались без воды и тепла из-за аварии на очистных сооружениях

Все население Волхова в Ленинградской области в ночь на субботу, 1 декабря, внезапно осталась без воды. Около 4 часов утра жители 45-тысячного райцентра обнаружили, что из кранов не вытекает ни капли. Причиной для коммунального ЧП стала авария на очистных сооружениях. В связи с аварией власти Волховского района ввели режим «повышенной готовности».

- Поручаю обеспечить подвоз питьевой воды населению, а также отключить отопление во избежание аварийных ситуаций, - приводит слова главы Волхова пресс-служба администрации города.

Но еще до того, как цистерны приехали в микрорайоны города, проснувшиеся жители отправились по магазинам и раскупили всю бутилированную воду. Через некоторое время ажиотаж спал и ситуация нормализовалась.

Для ликвидации аварии был создан штаб. Фото: vk.com/volhovstroj

Как стало известно позднее, причиной остановки насосов водонапорной станции, стала попавшая в заборную трубу в реке Волхов рыболовная сеть. Инцидент произошел около двух часов ночи, а уже к четырем утра руководство «Леноблводоканала» приняло решение прекратить подачу воды, чтобы не сжечь насосные установки.

Утром на совещание в администрации Волхова собрался штаб по устранению ЧП, на котором было принято решение прекратить подачу горячей воды и тепла в квартиры. Сейчас в почти 50-тысячном городе, при минусовой температуре на улицах, батареи все еще остаются холодными.

Чтобы достать сеть из трубы, пришлось вызывать водолазов. Фото: vk.com/volhovstroj

Для того, чтобы извлечь сеть из трубы, пришлось прибегнуть к помощи водолазов. Около 10 утра специалисты начали ремонт и на данный момент почти закончили работу. По словам аварийной службы «Леноблводоканала», подача воды в квартиры уже началась.

- Да, ситуация нормализовалась. Обе части города уже с водой, но напор пока еще слабый, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» по телефону дежурный диспетчер предприятия.

Тепло в дома жителей Волхова тоже должно вернуться в ближайшее время.