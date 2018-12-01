В Петербурге после ДТП девушка едва не погибла под вылетевшей на тротуар машиной

Трагедией едва не закончилось рядовое ДТП на в Выборгском районе Петербурга. Только хорошая реакция помогла спастись девушке-пешеходу, которая успела увернуться от вылетевшей на тротуар иномарки. За секунду до этого синий «Форд» столкнулся с серебристой «Ладой».

- Авария произошла около шести часов вечера 1 декабря на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского, - рассказал свидетель инцидента, приславший видео в редакцию «Комсомольской правды».

По словам мужчины, в субботу веером на улице было полно людей. В какой-то момент он услышал визг тормозов и звук удара. От столкновения «Лада» задней частью пробила забор, ограждающий трамвайную полосу, а иномарка отлетела на тротуар, где у пешеходного перехода стояли люди.

ДТП на Перекрестке Ушинского и Просвещения в Петербурге.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

Кроме водителей и пассажиров машин, больше всего досталось девушке, которая успела отпрыгнуть от машины, но все же получила удар. После того, как ее подняли с земли, молодая петербурженка согнулась и расплакалась от боли. Прохожие усадили ее на лавочку, а через несколько минут к месту аварии прибыли врачи, которые оказали помощь всем участникам ДТП.

Как сообщают очевидцы, в больницу увезли водителя и пассажира «Лады», а также девушку, ехавшую за рулем «Форда». Сейчас разбитые машины уже эвакуировали с дороги, а искать виновника и разбираться в обстоятельствах аварии будут уже сотрудники ГИБДД.