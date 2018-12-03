Милонов предложил сделать новогодние елки дороже, чтобы их спасти и написал за поддержкой Деду Морозу
Третий год подряд депутат Госдумы Виталий Милонов пытается спасти новогодние елочки от гибели. Парламентарий в очередной раз решил попросить Министерство природы обратить внимание на проблему вырубки деревьев. Но теперь за поддержкой Виталий Валентинович обратился и…к Деду Морозу.
- Мы не можем запретить людям покупать живые ели - кто-то любит хвойный запах, например. Но вот поднять цену, сделать продажу срубленных деревьев невыгодной - это вполне, - сообщил депутат корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
По словам Виталия Милонова, ему невероятно жаль смотреть, как после праздников тысячи елочек лежат на помойках, а многие гибнут еще до продажи – на новогодних базарах, откуда из безжалостно выбрасывают уже 1 января. Парламентарий уверен, что массовая вырубка деревьев наносит непоправимый вред природе несмотря на все заверения лесничеств, что рубят только предназначенные для этого растения.
Основная идея депутата заключается в том, чтобы ввести налоги на продажу срубленных елей. А вот торговлю живыми деревцами в горшках, которые потом можно высадить обратно – наоборот субсидировать.
На свежесрубленные живые деревца будет введен налог, средства с которого пойдут на высадку новых растенийФото: Евгения ГУСЕВА
Это убьет сразу двух зайцев: обычные елки станут дорогими и их перестанут покупать – люди перейдут на искусственные, а полученные дополнительные средства с любителей «живой» природы будут направлены на закупку новых саженцев и увеличение площадей лесных массивов.
Впрочем, в добрые намерения чиновников Виталий Милонов верит не сильно, поэтому свое обращение кроме Минприроды он направил еще и Деду Морозу в Великий Устюг.
- Я верю, что вместе с новогодним волшебником у нас все получится, - сообщил народный избранник.
При этом сам парламентарий, вместе с семьей, давно уже отказался от живых елочек.
- Конечно, у нас дома стоит искусственная, - заверил корреспондента «КП» депутат.
Впрочем, пока неизвестно, что получится из новой инициативы, а вот список адресов с базарами, где петербуржцы смогут купить главный символ Нового года уже стал известен «Комсомолке».
Елочные базары Санкт-Петербурга 2018:
Предварительный список адресов
Адмиралтейский район
Старо-Петергофский проспект, северо-западнее дома 50, литера А
набережная канала Грибоедова, на пересечении с Садовой улицей
Василеостровский район
7-я линия В.О., напротив д. 42, лит. А
улица Нахимова, у д.1, лит.А
улица Кораблестроителей, у д.21, корп.1,лит.А
Новосмоленская набережная, у д. 1, лит. А
улица Кораблестроителей, у дома 31, корпус 2, литера А
Гаванская улица, у д. 44, лит. А
Выборгский район
улица Хошимина, пересечение с пр. Просвещения
проспект Мориса Тореза, 2
Калининский район
улица Ольги Форш, юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш
проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина 10
улица Вавиловых, западнее д. 13, корп. 1, лит. А
улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской
улица Демьяна Бедного, западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр.Луначарского
проспект Науки, юго-западнее д. 18, лит. А
Колпинский район
город Колпино, бульвар Трудящихся, у д. 35
город Колпино, бульвар Трудящихся, у д. 15
Красногвардейский район
улица Коммуны, южнее д. 59, лит. А
Индустриальный проспект, западнее д. 7, лит. А
Индустриальный проспект, юго-западнее д. 27, лит. А
Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А
Пискаревский проспект, юго-западнее д. 35, лит. А
Белорусская улица, 4, лит. А
шоссе Революции, д. 33, корп. 1
улица Маршала Тухачевского, южнее д. 41, лит. А
Белорусская улица, 12, корп. 1, лит. А
Пискаревский проспект, 39, лит. А
проспект Наставников, 38
Красносельский район
проспект Ветеранов, возле д. 146/22
улица Маршала Захарова, у д. 21, лит. А
проспект Народного Ополчения, напротив д. 211
улица Котина, у д. 2
проспект Ветеранов, у д. 140
проспект Кузнецова, напротив д. 29
проспект Маршала Жукова, напротив д. 35
Ленинский проспект, у д. 93, корп. 1
Петергофское шоссе, у д. 3
улица Котина, напротив д. 7, корп. 1 на пересечении с ул. Маршала Казакова
проспект Маршала Жукова, напротив д. 33, корп. 1
улица Партизана Германа, напротив д. 5/14
улица Тамбасова, у д. 4
Московский район
Краснопутиловская улица, 121
Невский район
улица Чернова, северо-западнее д. 2, лит. Б
Искровский проспект, западнее д. 14
улица Крыленко, западнее д. 21, корп. 1, лит. С1
проспект Солидарности, северо-восточнее д. 11, корп. 1, лит. А
проспект Елизарова, восточнее д. 30
улица Подвойского, у д. 17, корп. 1, лит. А
улица Седова, восточнее д. 99, корп. 1, лит. А
Петроградский район
Пионерская улица, 2, угол Большой Пушкарской
Приморский район
Глухарская улица, юго-западнее пересечения с пр. Авиаконструкторов
Планерная улица, юго-восточнее д. 49, лит. А
Яхтенная улица, юго-восточнее д. 10, корп. 1, лит. А
Вербная улица, севернее с пересечением с Земским пер.
Вербная улица, южнее д. 20/2, лит. А
Камышовая улица, северо-западнее пересечения с Гаккелевской ул.
Коннолахтинский проспект, южнее д. 2
проспект Королева, юго-восточнее пересечения с Серебристым бульв.
Вербная улица, юго-западнее д. 13/1, лит. А по Репищева ул.
проспект Сизова, 26
поселок Лисий Нос, Центральная пл.
Пушкинский район
город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А
Ленинградская улица, у д. 35
Большая Московская улица, северо-западнее д. 18, лит. А по Большой Московской ул
Центральный район
Загородный проспект, юго-восточнее д. 17, лит. А по Загородному пр.