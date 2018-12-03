Милонов предложил сделать новогодние елки дороже, чтобы их спасти и написал за поддержкой Деду Морозу

Третий год подряд депутат Госдумы Виталий Милонов пытается спасти новогодние елочки от гибели. Парламентарий в очередной раз решил попросить Министерство природы обратить внимание на проблему вырубки деревьев. Но теперь за поддержкой Виталий Валентинович обратился и…к Деду Морозу.

- Мы не можем запретить людям покупать живые ели - кто-то любит хвойный запах, например. Но вот поднять цену, сделать продажу срубленных деревьев невыгодной - это вполне, - сообщил депутат корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

По словам Виталия Милонова, ему невероятно жаль смотреть, как после праздников тысячи елочек лежат на помойках, а многие гибнут еще до продажи – на новогодних базарах, откуда из безжалостно выбрасывают уже 1 января. Парламентарий уверен, что массовая вырубка деревьев наносит непоправимый вред природе несмотря на все заверения лесничеств, что рубят только предназначенные для этого растения.

Основная идея депутата заключается в том, чтобы ввести налоги на продажу срубленных елей. А вот торговлю живыми деревцами в горшках, которые потом можно высадить обратно – наоборот субсидировать.

На свежесрубленные живые деревца будет введен налог, средства с которого пойдут на высадку новых растенийФото: Евгения ГУСЕВА

Это убьет сразу двух зайцев: обычные елки станут дорогими и их перестанут покупать – люди перейдут на искусственные, а полученные дополнительные средства с любителей «живой» природы будут направлены на закупку новых саженцев и увеличение площадей лесных массивов.

Впрочем, в добрые намерения чиновников Виталий Милонов верит не сильно, поэтому свое обращение кроме Минприроды он направил еще и Деду Морозу в Великий Устюг.

- Я верю, что вместе с новогодним волшебником у нас все получится, - сообщил народный избранник.

При этом сам парламентарий, вместе с семьей, давно уже отказался от живых елочек.

- Конечно, у нас дома стоит искусственная, - заверил корреспондента «КП» депутат.

Впрочем, пока неизвестно, что получится из новой инициативы, а вот список адресов с базарами, где петербуржцы смогут купить главный символ Нового года уже стал известен «Комсомолке».

Елочные базары Санкт-Петербурга 2018:

Предварительный список адресов

Адмиралтейский район

Старо-Петергофский проспект, северо-западнее дома 50, литера А

набережная канала Грибоедова, на пересечении с Садовой улицей

Василеостровский район

7-я линия В.О., напротив д. 42, лит. А

улица Нахимова, у д.1, лит.А

улица Кораблестроителей, у д.21, корп.1,лит.А

Новосмоленская набережная, у д. 1, лит. А

улица Кораблестроителей, у дома 31, корпус 2, литера А

Гаванская улица, у д. 44, лит. А

Выборгский район

улица Хошимина, пересечение с пр. Просвещения

проспект Мориса Тореза, 2

Калининский район

улица Ольги Форш, юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш

проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина 10

улица Вавиловых, западнее д. 13, корп. 1, лит. А

улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

улица Демьяна Бедного, западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр.Луначарского

проспект Науки, юго-западнее д. 18, лит. А

Колпинский район

город Колпино, бульвар Трудящихся, у д. 35

город Колпино, бульвар Трудящихся, у д. 15

Красногвардейский район

улица Коммуны, южнее д. 59, лит. А

Индустриальный проспект, западнее д. 7, лит. А

Индустриальный проспект, юго-западнее д. 27, лит. А

Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А

Пискаревский проспект, юго-западнее д. 35, лит. А

Белорусская улица, 4, лит. А

шоссе Революции, д. 33, корп. 1

улица Маршала Тухачевского, южнее д. 41, лит. А

Белорусская улица, 12, корп. 1, лит. А

Пискаревский проспект, 39, лит. А

проспект Наставников, 38

Красносельский район

проспект Ветеранов, возле д. 146/22

улица Маршала Захарова, у д. 21, лит. А

проспект Народного Ополчения, напротив д. 211

улица Котина, у д. 2

проспект Ветеранов, у д. 140

проспект Кузнецова, напротив д. 29

проспект Маршала Жукова, напротив д. 35

Ленинский проспект, у д. 93, корп. 1

Петергофское шоссе, у д. 3

улица Котина, напротив д. 7, корп. 1 на пересечении с ул. Маршала Казакова

проспект Маршала Жукова, напротив д. 33, корп. 1

улица Партизана Германа, напротив д. 5/14

улица Тамбасова, у д. 4

Московский район

Краснопутиловская улица, 121

Невский район

улица Чернова, северо-западнее д. 2, лит. Б

Искровский проспект, западнее д. 14

улица Крыленко, западнее д. 21, корп. 1, лит. С1

проспект Солидарности, северо-восточнее д. 11, корп. 1, лит. А

проспект Елизарова, восточнее д. 30

улица Подвойского, у д. 17, корп. 1, лит. А

улица Седова, восточнее д. 99, корп. 1, лит. А

Петроградский район

Пионерская улица, 2, угол Большой Пушкарской

Приморский район

Глухарская улица, юго-западнее пересечения с пр. Авиаконструкторов

Планерная улица, юго-восточнее д. 49, лит. А

Яхтенная улица, юго-восточнее д. 10, корп. 1, лит. А

Вербная улица, севернее с пересечением с Земским пер.

Вербная улица, южнее д. 20/2, лит. А

Камышовая улица, северо-западнее пересечения с Гаккелевской ул.

Коннолахтинский проспект, южнее д. 2

проспект Королева, юго-восточнее пересечения с Серебристым бульв.

Вербная улица, юго-западнее д. 13/1, лит. А по Репищева ул.

проспект Сизова, 26

поселок Лисий Нос, Центральная пл.

Пушкинский район

город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А

Ленинградская улица, у д. 35

Большая Московская улица, северо-западнее д. 18, лит. А по Большой Московской ул

Центральный район

Загородный проспект, юго-восточнее д. 17, лит. А по Загородному пр.