Прогноз погоды на декабрь: Через неделю в Петербурге похолодает

Зима в Петербурге полностью вступила в свои права. Вместе с декабрем в город пришли сугробы, гололед и кусающий мороз. Горожане угрюмо кутаются шерстяные шарфы и пытаются привыкнуть к пронизывающему ветру.

ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА ЗА ОСЕНЬ

Сделать это не так-то просто, ведь последние месяцы небесная канцелярия баловала петербуржцев хорошей погодой. Как рассказала «Комсомольской правде» начальник сектора долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталья Мироничева, за последние 137 лет такую теплую осень петербуржцы наблюдали от силы раз пять.

- За все время наблюдений лишь немногим теплее были осенние сезоны 1934 года и 1967 года, - уточняет Наталья Мироничева. - Нынешняя осень повторила температурные показатели 1938 и 2005 годов. Кроме того, четырежды были побиты рекорды: 7 и 19 сентября, 15 и 18 октября.

Впрочем, осень была не только теплой, но и сухой. За сезон выдалось 38 дождливых дней, а количество осадков чуть превысило половину климатической нормы.

- Это третий результат за последние 20 лет. Меньше осадков выпадало лишь осенью 2014 и 2007 годов, - рассказала начальник сектора долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра.

Остаться в аутсайдерах по «дождливости» помог ноябрь. В среднем в этом месяце осадки идут 19 дней. Однако в нынешнем году их было всего 9, а месячная сумма составила 33 % от нормы.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЗИМЫ?

Шокировать петербуржцев зима пока не планирует. Обычная среднемесячная температура декабря -4,6 градуса. Как утверждают синоптики, в течение месяца показатели останутся в пределах нормы. Из-за антициклона, под влияние которого попадут Центральная и Восточная Европа, пасмурные дни будут чередоваться с сухими и морозными.

Зима пока не собирается шокировать петербуржцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается ближайших дней – в городе немного потеплеет. Столбик термометра днем поднимется до +1-2 градусов. Для сравнения, в начале рабочей недели и на выходных он останавливался на отметке – 7. Вернутся морозы во второй декаде декабря.

- После 10 числа велика вероятность похолодания, - говорит Наталья Мироничева. – Это связано с затоком холодного арктического воздуха в тыловых частях циклонов. Температура понизится до – 7…-10 градусов.