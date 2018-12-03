В Кронштадте открылся крупнейший в мире музей батискафов

Еще один музей под открытым небом смогут посетить петербуржцы и гости города. На острове Котлин открылась одна из территорий военно-исторического парка Западного военного округа (ЗВО). На пристани у Петровского парка в Кронштадте расположился музей батискафов. Взглянуть на семь малых подводных самоходных аппарата будет интересно не только тем, кто увлечен историей военно-морского флота, а также изучения водных глубин. Несмотря на небольшое количество экспонатов, музей батискафов в Кронштадте уже признан уникальным. Это первая подобная экспозиция в России и крупнейшая во всем мире коллекция среди океанографических музеев.

– Военно-исторический парк ЗВО включает несколько объектов. Среди них, например, второй в Петербурге корабль-музей эсминец «Беспокойный», бастионная батарея «Демидов», партизанская деревня. И один из элементов парка – музей батискафов, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ЗВО.

Коллекцию будущего музея под открытым небом начали собирать еще в прошлом году. Сегодня среди экспонатов – две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, обитаемые самоходные аппараты «Риф» и «Лангуст». Также на обозрение выставлена передвижная рекомпрессионная водолазная станция ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131.

– Батискаф – это самоходный подводный аппарат, предназначенный для различных аварийно-спасательных работ, доставки водолазов, ремонтных или исследовательских работ, для глубоководных погружений, – пояснили в пресс-службе ЗВО. – Это, во-первых, безумно дорогая вещь. Во-вторых, их очень мало в принципе. Каждый экспонат из представленных обладает своей уникальной историей. Либо он был на каком-то из флотов, либо с его помощью работали ученые, либо он обслуживал рыболовные организации. Каждой из представленных моделей было изготовлено максимум несколько десятков на всю страну.

Кстати, практически все представленные в музее модели были сделаны в советские годы. И в этом тоже заключается уникальность экспонатов: сегодня подводные аппараты изготавливают совсем по другим принципам. Чтобы батискафы смогли увидеть посетители, их реставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и специалисты судоремонтных заводов Северной столицы.

На семи объектах музей батискафов под открытым небом останавливаться не будет. Экспозицию планируют расширять другими образцами подводных аппаратов. Попасть в музей на причале у Петровского парка можно совершенно бесплатно, но работает он только по выходным.

– Это причал Ленинградской военно-морской базы, и в обычные дни он используется в служебных целях. А в субботу и воскресенье любой желающий может попасть в музей. Специально для посетителей установлены лестницы для нескольких экспонатов, чтобы можно было ознакомиться с их устройством, – добавили в пресс-службе ЗВО.