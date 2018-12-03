2018-12-03T15:53:43+03:00
Общество

Защитник «Зенита» Нету встал на коньки вместе с Туктамышевой ради спасения ребенка

С помощью благотворительной акции удалось собрать больше миллиона рублей
Петр КИБЕР
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Защитник «Зенита» Нету встал на коньки вместе с Туктамышевой ради спасения ребенка. Фото: ФК "Зенит"Защитник «Зенита» Нету встал на коньки вместе с Туктамышевой ради спасения ребенка. Фото: ФК "Зенит"
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Удивительное зрелище могли сегодня наблюдать сотрудники спорткомплекса «Юбилейный» На тренировку чемпионки мира по фигурному Елизаветы Туктамышевой, которую проводил легендарный Алексей Мишин, пришел футболист «Зенита» Луиш Нету. Лучезарная улыбка не сходила с лицы бородача, пока он «нарезал» круги на катке.

- Это часть совместного благотворительного проекта «Давай-Давай», с помощью которого больным детям собирают средства на лечение, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сам Луиш Нету заявил, что второй раз в жизни стоял на коньках, но тренировка ему очень понравилась. С ним согласилась и Елизавета Туктамышева, отметив, что у зенитовца отличная подготовка и через пять-шесть занятий он сможет уверенно кататься.

- Надеюсь, что наша сегодняшняя тренировка поможет Луишу на футбольном поле, - поддержал игрока и Алексей Мишин.

Но главное, что отметили все участники акции – это благая цель, на которую пойдут собранные средства.

В данном случае, деньги были нужны 9-месячному Диме Погукаю из Луганска. Малыш родился с тяжелым пороком развития – у него не соединены пищевод и желудок. Чтобы спасти ребенка, в первые часы жизни ему сделали операцию и вывели внешнюю трубку, через которую мама кормит мальчика.

Помочь Диме взялись в Петербурге, но поскольку гражданства России у малыша нет, то на лечение было необходимо собрать 780 тысяч рублей. С помощью неравнодушных людей эта сумма была собрана с запасом – 1 миллион 325 тысяч, и скоро ребенка прооперируют врачи Северной столицы.

Напомним, что ранее в проекте «Зенита» и «Русфонда» принимали участие многие игроки и тренеры сине-бело-голубых. Так Бранислав Иванович был доставщиком пиццы, Андрей Лунев — водителем маршрутного такси, Антон Заболотный — воспитателем в детском саду, а Артем Дзюба – кондуктором в трамвае.

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