Защитник «Зенита» Нету встал на коньки вместе с Туктамышевой ради спасения ребенка

Удивительное зрелище могли сегодня наблюдать сотрудники спорткомплекса «Юбилейный» На тренировку чемпионки мира по фигурному Елизаветы Туктамышевой, которую проводил легендарный Алексей Мишин, пришел футболист «Зенита» Луиш Нету. Лучезарная улыбка не сходила с лицы бородача, пока он «нарезал» круги на катке.

- Это часть совместного благотворительного проекта «Давай-Давай», с помощью которого больным детям собирают средства на лечение, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сам Луиш Нету заявил, что второй раз в жизни стоял на коньках, но тренировка ему очень понравилась. С ним согласилась и Елизавета Туктамышева, отметив, что у зенитовца отличная подготовка и через пять-шесть занятий он сможет уверенно кататься.

- Надеюсь, что наша сегодняшняя тренировка поможет Луишу на футбольном поле, - поддержал игрока и Алексей Мишин.

Но главное, что отметили все участники акции – это благая цель, на которую пойдут собранные средства.

В данном случае, деньги были нужны 9-месячному Диме Погукаю из Луганска. Малыш родился с тяжелым пороком развития – у него не соединены пищевод и желудок. Чтобы спасти ребенка, в первые часы жизни ему сделали операцию и вывели внешнюю трубку, через которую мама кормит мальчика.

Помочь Диме взялись в Петербурге, но поскольку гражданства России у малыша нет, то на лечение было необходимо собрать 780 тысяч рублей. С помощью неравнодушных людей эта сумма была собрана с запасом – 1 миллион 325 тысяч, и скоро ребенка прооперируют врачи Северной столицы.

Напомним, что ранее в проекте «Зенита» и «Русфонда» принимали участие многие игроки и тренеры сине-бело-голубых. Так Бранислав Иванович был доставщиком пиццы, Андрей Лунев — водителем маршрутного такси, Антон Заболотный — воспитателем в детском саду, а Артем Дзюба – кондуктором в трамвае.