Причиной пожара в усадьбе, где мог родиться Пушкин, стал поджог

Усадьба, где мог родиться Александр Пушкин, вспыхнула 23 августа. Как загорелся памятник федерального значения, на днях выяснили в МЧС Ленобласти. Причиной фатального для старинной усадьбы возгорания стал поджог.

– В результате экспертизы, которую проводили в сгоревшем здании сотрудники испытательной пожарной лаборатории, установлено, что очаг пожара находился в центральной части усадьбы, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Ленобласти. – Причина пожара – воздействие источника зажигания, который занесли извне.

Когда-то в усадьбе бывали высокие гости: Гоголь, Римский-Корсаков, ШевченкоФото: Артем КИЛЬКИН

Подожгли памятник деревянного зодчества намерено или случайно, пока не выяснили: материалы уже передали в полицию. Зато известно, что земли в округе пользуются большим спросом, что в охраняемом парке усадьбы выросла уже целая улица из коттеджей. И что уже больше трех месяцев остатки памятника продолжают рушиться под натиском ветра, осадков и вандалов.

Усадьбу в селе Руново называют самым пушкинским местом всего Кобрина. Когда-то деревянный господский дом с комплексом хозяйственных построек был приданым матери Пушкина Надежды Осиповны. Здесь она провела юность и начало замужней жизни, здесь мог появиться на свет и сам поэт. Родители Пушкина переехали в Москву за пять месяцев до его рождения. Александр Сергеевич бывал в имении, когда приезжал с семьей для его продажи. Тогда ему было чуть больше года.

Старинный фундамент разбирают по кирпичикамФото: Артем КИЛЬКИН

Усадьба уже переживала разрушительный пожар в 1887-ом, тогда от господского дома, украшенного часами, остался лишь кирпичный фундамент. Но тогдашняя хозяйка Рунова – сестра писателя Сергея Аксакова Надежда Карташевская – поручила воссоздать здание. Потому что понимала, какую ценность оно представляет.

После революции в усадьбе открыли школу. В военные годы в Рунове стояла испанская голубая дивизия. После здесь заработала туберкулезная больница.

До правой и левой сторон господского дома пожар из центра не добралсяФото: Артем КИЛЬКИН

Дом оставался в хорошем состоянии до конца восьмидесятых, когда в нем снова произошел пожар. Огонь уничтожил крышу и башенку. Больницу сначала перевели в другое здание, а затем приданое матери Пушкина и вовсе перестали охранять. Усадьбу нещадно разграбляли: старинные кирпичи растаскивали на печи, кованые гвозди – на сувениры, – поэтому очередной пожар был лишь вопросом времени.

Трудно поверить, что груда кирпичей и обгоревших досок – памятник федерального значения. Высокий статус не сыграл усадьбе на руку, ведь, несмотря на многочисленные обращения в столицу, отыскать время и деньги на реставрацию так и не смогли, а самостоятельно привести памятник в порядок местные власти просто не имеют права.

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