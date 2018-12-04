2018-12-06T11:18:55+03:00
Общество

Преподавателя из Петербурга обвинили в навязывании студентам покупки онлайн-курсов

Это было одним из условий получения зачета [видео]
Роман ЛЯЛИН
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в ВУЗе разразился скандал Фото: gumrf.ruв ВУЗе разразился скандал Фото: gumrf.ru
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В петербургском Госуниверситете морского и речного флота разгорается скандал вокруг экс-заведующей кафедры английского языка Татьяны Клепиковой. Преподавателя обвинили в создании и продаже своего Интернет-приложения по изучению иностранного студентам-заочникам. Необычную схему получения зачета вскрыли сами ученики вуза.

«БЕЗ ОПЛАТЫ ЗАЧЕТ НЕ СДАТЬ»

- Регистрация в платном приложении было одним из условий для сдачи зачета, - поясняет студент Александр. – Первые три дня программа работала бесплатно. Но за это время освоить курс невозможно. Поэтому приходилось покупать подписку – 700 рублей в месяц. Возразить преподавателю никто не мог - это могло усугубить возможность сдачи предмета. Но мы все же решили возмутиться. Ведь я нахожусь и так на платном обучении - 65 тысяч рублей за семестр. Почему я должен отдавать еще 700 рублей? Я стал переживать и стал задавать вопросы другим преподавателям.

Платное приложение, разработчиком которого, предварительно, была сама преподаватель, возмутило и работников вуза.

Преподавателя из Петербурга обвинили в навязывании студентам покупки онлайн-курсов.Видео: 5 канал

- Я сама преподаватель английского языка, - рассказывает Ирина Минаева. - Экс-заведующая кафедрой является создателем лексического тренажера. Такое приложение можно найти и в Интернете. Но она продавала его в рамках программы, которая предоставляется студентам и курсантам в вузе. Мы написали жалобу в прокуратуру. Ведь мы считает это незаконным. Преподаватель воспользовалась служебным положением и изменила требования к образовательной программе. Да и наполняемость этого тренажера тоже оставляет вопросы. Ведь непонятно, кто проходит этот курс в Интернете за студентов.

К слову, сейчас после скандала преподаватель уволилась из вуза.

- Она возглавила кафедру два года, - поясняют преподаватели вуза. - Продукт должен быть лицензирован. А у нее свое ИП, и она получала все средства на свой счет. Мы считаем, что ущерб, нанесенный студентам, может доходить до миллиона рублей. Сейчас этим занимается прокуратура.

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА НИКТО НЕ НАВЯЗЫВЫЛ»

После проверки прокуратура, по словам преподавателей, внесла представление вузу для устранения нарушений. Сама преподаватель свою вину отрицает.

- В целях повышения эффективности усвоения больших объемов терминологической лексики в 2011 году в процесс обучения английскому языку курсантов очной формы обучения факультета судовой энергетики был внедрен лексический тренажер, - профессор кафедры английского языки и перевода Санкт-Петербургского федерального государственного бюджетного университета экономики и финансов. - Использование тренажера было абсолютно бесплатным. В дальнейшем были подключены курсанты очной формы обучения других факультетов – навигации и связи, общеинженерного, института международного транспортного менеджмента. На абсолютно бесплатной основе. Использование тренажера студентам и преподавателям никто не навязывал - это был их выбор.

По словам Татьяны Клепиковой освоить тренажер за три дней было реально.

- В условиях цейтнота, в котором всегда находятся и курсанты, и преподаватели в период сессии заочников, в 2016-2017 годах студентам заочной формы обучения была предложена возможность показать свои знания лексики - как составная часть зачета - на платформе Лингваториум в режиме бесплатного тестирования. Период бесплатного доступа к ресурсу был ограничен - 3-4 дня. По отзывам курсантов, набрать необходимое количество процентов для зачета было вполне реально. При этом студентам предлагался выбор – либо сдавать лексику «по списку», либо через Лингваториум. Я имею договор с "Linguatorium Project Association" на территории Российской Федерации. На этом основании я могла заключать соглашения с физическими лицами и организациями. Все вырученные деньги идут на финансирование проекта, а никак не в мой карман. "Лингваториум" - это международный научный проект. В его рамках проводятся научные исследования, защищаются диссертации, публикуются статьи.

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