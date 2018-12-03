Евгений Водолазкин – о смерти Андрея Битова: «Ушел бесспорный классик литературы»

Писатель Андрей Битов скончался в Москве. Литератору был 81 год.

– Андрей Битов умер сегодня в Бауманской больнице, – сообщила в соцсетях литературный критик Галина Юзефович.

Коренной петербуржец, Битов родился в Ленинграде на Петроградской Стороне, окончил Ленинградский горный институт, отслужил на Севере и вернулся в вуз на геологоразведочный факультет.

Себя Битов, автор стихов и рассказов, называл непрофессиональным писателем. Но в 1965-ом Андрей Георгиевич стал членом Союза писателей, а только с 1960 по 1978 годы выпустил десяток книг с прозой.

Самые громкие работы Битова – роман «Пушкинский дом», вышедший в 1978-ом в США, и альманах «Метрополь», который запрещали вплоть до перестройки.

Андрей Георгиевич преподавал в московском Литературном институте имени Горького и активно занимался правозащитной работой, был одним из создателей российского Пен-клуба, а в 1991-ом возглавил его. Тогда же появилось и неформальное объединение «БаГаЖъ»: Битов, Ахмадулина, Алешковский, Жванецкий.

– Это был великий писатель, бесспорный классик, – сказал в разговоре с «Комсомолкой» писатель Евгений Водолазкин. – Его уход – огромная потеря, уход целой эпохи. Он научил писать просто, но изящно. Он был одним из лучших стилистов нашей литературы. Он был умным человеком, а к старости – по-настоящему мудрым. Он существовал не только для читателя, который его, бесспорно, любил: он был школой для нас, писателей младшего поколения.

Несмотря на возраст, Андрей Георгиевич до конца был полон энергии и творческих идей.

– Мне он близок по-особому благодаря роману «Пушкинский дом», где я служу много лет, – добавил Водолазкин. – В нашей беседе о Пушкинском доме он сказал вещь, которая меня совершенно потрясла: он писал прямо на машинке, начисто, излагая свои мысли без правок и при этом давая совершенный стиль, которого не могли добиться те, кто многократно правил свои тексты. Будто в его голове был компьютер. Это признак сверхъестественной одаренности.

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